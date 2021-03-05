Técnica de enfermagem é agredida durante assalto em Cachoeiro

Técnica de enfermagem é roubada e agredida em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

De acordo com as informações da Polícia Militar , a técnica de enfermagem estava indo para a sua residência, quando passava pela escadaria e um homem, que estava sentado na calçada, puxou a bolsa dela.

A mulher contou que, no momento do puxão, a bolsa rasgou e ela caiu no chão, já sendo agredida com vários chutes e socos, principalmente, na região do rosto. Após a agressão, o suspeito teria fugido em direção ao bairro Recanto, com a bolsa da vítima.

Ainda segundo a polícia, a vítima informou que dentro da bolsa, além de documentos de identificação pessoal, tinha dinheiro em espécie e um celular. Buscas foram feitas com objetivo de encontrar o suspeito, mas ele não foi localizado.

A técnica contou que faz este trajeto há cerca de um ano e que nunca tinha acontecido nada deste tipo. No trecho onde aconteceu o fato, tem uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. A polícia solicitou que as imagens sejam cedidas para verificar se o crime foi registrado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.b r, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.