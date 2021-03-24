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Violência

Taxista é baleado em tentativa de assalto em Manguinhos, na Serra

A família colocou o taxista no carro e levou a vítima para a UPA de Castelândia. Ainda não há informações sobre prisão de suspeitos

Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:14

Publicado em 

24 mar 2021 às 09:14
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um taxista de 52 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Manguinhos, na Serra, na noite desta terça-feira (23). Ele estava na praia pouco antes das 20h junto com a esposa e o enteado. Eles estavam perto do carro da família quando dois suspeitos saíram do meio do mato e, inicialmente, exigiram que o taxista entregasse o celular.
Quando o taxista viu que os criminosos estavam se aproximando, colocou o celular no bolso. Os bandidos repararam e mandaram ele entregar o aparelho. A vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, que gritou para o outro criminoso atirar. O bandido atirou e atingiu o taxista no ombro esquerdo. Os dois suspeitos fugiram.
A família colocou o taxista no carro e levou a vítima para a UPA de Castelândia. Ainda não há  informações sobre prisão de suspeitos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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