Taxista é baleado em tentativa de assalto em Manguinhos, na Serra

Quando o taxista viu que os criminosos estavam se aproximando, colocou o celular no bolso. Os bandidos repararam e mandaram ele entregar o aparelho. A vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, que gritou para o outro criminoso atirar. O bandido atirou e atingiu o taxista no ombro esquerdo. Os dois suspeitos fugiram.