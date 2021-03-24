Taxista é baleado em tentativa de assalto em Manguinhos, na Serra

Um taxista de 52 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Manguinhos, na Serra, na noite desta terça-feira (23). Ele estava na praia pouco antes das 20h junto com a esposa e o enteado. Eles estavam perto do carro da família quando dois suspeitos saíram do meio do mato e, inicialmente, exigiram que o taxista entregasse o celular.
Quando o taxista viu que os criminosos estavam se aproximando, colocou o celular no bolso. Os bandidos repararam e mandaram ele entregar o aparelho. A vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, que gritou para o outro criminoso atirar. O bandido atirou e atingiu o taxista no ombro esquerdo. Os dois suspeitos fugiram.
A família colocou o taxista no carro e levou a vítima para a UPA de Castelândia. Ainda não há informações sobre prisão de suspeitos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta