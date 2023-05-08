Suspeitos de tentar fazer arrastão são atropelados na fuga em Cariacica

veja o vídeo acima). Após o ocorrido, o motorista seguiu trajeto, sem parar. Os indivíduos não tiveram seus nomes divulgados. Dois homens, ambos de 39 anos, suspeitos de tentar assaltar um grupo de mulheres no bairro Nova Brasília, em Cariacica , foram atropelados durante a fuga por um carro na tarde deste domingo (7). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que os suspeitos seguem de moto por uma rua e são fechados e atingidos pelo automóvel (). Após o ocorrido, o motorista seguiu trajeto, sem parar. Os indivíduos não tiveram seus nomes divulgados.

Suspeitos de arrastão são atropelados durante fuga em Cariacica Crédito: Imagens de videomonitoramento

Segundo boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Cariacica, quando guardas municipais chegaram ao bairro, um dos suspeitos – o da garupa da moto – estava sentado em uma calçada com a perna sangrando e com dificuldade para se locomover. Inicialmente, o homem deu nome falso aos policiais.

A Guarda Municipal disse que foi constatado que o suspeito havia sofrido uma perfuração na perna direita e usou uma camisa para estancar o sangramento. Aos agentes, ele contou que estava na garupa da moto do amigo quando os dois foram atingidos por um carro branco que tentou fazer uma ultrapassagem. Ele afirmou que iria ao hospital de ônibus.

No momento em que os agentes da Guarda conversavam com o homem, uma testemunha se aproximou e informou aos agentes que, em outra parte do bairro, ocorreu uma tentativa de assalto feita por dois suspeitos em uma moto a um grupo de mulheres.

O homem ferido foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, enquanto os guardas se deslocaram para a região onde ocorreu o assalto. Chegando na rua, os agentes encontraram o grupo de mulheres e um segundo homem caído no chão com vários ferimentos e perto de uma moto.

As mulheres disseram aos agentes que estavam na calçada quando uma dupla de criminosos chegou de moto e tentou assaltá-las. Algumas pessoas esconderam os celulares e uma teve a roupa rasgada por um dos assaltantes.

Uma designer de unhas, de 21 anos, conversou com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, e contou um motorista que presenciou a cena bateu na moto e depois seguiu seu trajeto.

"Passaram primeiro subindo o morro, nisso ficamos atentas e escondemos o celular. Quando eles voltaram, me abordaram e tentaram puxar algo de mim, rasgaram minha calça e não conseguiram. A sensação é que não estamos protegidos em momento nenhum. " X. - Designer de unhas, vítima de tentativa de assalto

Após atendimento ao homem que estava na garupa da moto, a ambulância seguiu para a rua onde estava as mulheres e, lá, elas identificaram o suspeito como sendo o segundo homem envolvido no assalto. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

O condutor do carro que atropelou a dupla não foi localizado pelos agentes da Guarda Municipal. A Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram presos por três tentativas de roubo qualificado, com concurso de pessoas e uso de arma branca. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.