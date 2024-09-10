Suspeito de vender atestados médicos e diplomas falsos é preso na Serra

“Com acesso total aos dispositivos, ele realizou transferências bancárias e pagamentos fraudulentos. A investigação revelou a participação dele em cinco crimes de estelionato, além de ameaças e extorsão”, afirmou o delegado.

Egon também é investigado por envolvimento na venda de atestados médicos e diplomas falsos. Durante a operação policial foram apreendidos com ele diversos carimbos e blocos de atestados em branco, que reforçam as suspeitas de atividades ilícitas. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai permanecer à disposição da Justiça.