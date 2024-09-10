Um homem de 36 anos que, segundo a Polícia Civil, é suspeito de cometer diversos crimes como ameaça, extorsão e estelionato foi preso em Parque Jacaraípe, na Serra, na segunda-feira (9). Contra Egon Henrique de Souza Lopes havia um mandado de prisão preventiva, e, segundo o delegado Rodrigo Henrique Rosa, titular do 11º Distrito Policial da Serra, o acusado teria clonado dispositivos eletrônicos da sogra e de uma tia.
“Com acesso total aos dispositivos, ele realizou transferências bancárias e pagamentos fraudulentos. A investigação revelou a participação dele em cinco crimes de estelionato, além de ameaças e extorsão”, afirmou o delegado.
Egon também é investigado por envolvimento na venda de atestados médicos e diplomas falsos. Durante a operação policial foram apreendidos com ele diversos carimbos e blocos de atestados em branco, que reforçam as suspeitas de atividades ilícitas. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai permanecer à disposição da Justiça.
A reportagem tenta localizar a defesa do homem preso. O espaço segue aberto para manifestação.
Suspeito de vender atestados médicos e diplomas falsos é preso na Serra