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Suspeito de tráfico de drogas é preso em Rio Novo do Sul

Durante a ação, foram apreendidos dinheiro, drogas, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:47

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:47
Durante a ação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, dinheiro e um simulacro de arma de fogo
Suspeito de tráfico de drogas é preso em Rio Novo do Sul Crédito: Polícia Civil
Um suspeito de 25 anos foi detido em flagrante nesta quinta-feira (25) pela Polícia Civil, no bairro Santo Antônio, no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro, drogas, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.
Segundo o responsável pela operação, delegado Augusto Militão, a ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão ligados ao tráfico de drogas na cidade.
“O autuado era suspeito de estar envolvido nessa prática criminosa, tráfico de drogas, e relatamos o fato ao Ministério Público e ao juízo da comarca, que expediu o mandado para a casa do suspeito. Fomos ao local pela manhã e as denúncias foram confirmadas”, disse o delegado.
Na posse do suspeito, foram apreendidos R$ 4.240,00 em espécie, 61 papelotes de cocaína, um celular, uma balança de precisão, material para o embalo das drogas e um simulacro de arma de fogo.
O suspeito foi autuado, em flagrante, por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

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