Suspeito de tráfico de drogas é preso em Rio Novo do Sul Crédito: Polícia Civil

Segundo o responsável pela operação, delegado Augusto Militão, a ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão ligados ao tráfico de drogas na cidade.

“O autuado era suspeito de estar envolvido nessa prática criminosa, tráfico de drogas, e relatamos o fato ao Ministério Público e ao juízo da comarca, que expediu o mandado para a casa do suspeito. Fomos ao local pela manhã e as denúncias foram confirmadas”, disse o delegado.

Na posse do suspeito, foram apreendidos R$ 4.240,00 em espécie, 61 papelotes de cocaína, um celular, uma balança de precisão, material para o embalo das drogas e um simulacro de arma de fogo.