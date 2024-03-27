A carga de televisores foi encontrada em uma área de mata e recuperada pela polícia, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ex-funcionário, de 29 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (26), no bairro Feu Rosa, na Serra, suspeito de roubar a carga com 672 televisores - avaliada em R$ 1 milhão, da empresa que trabalhava. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (25) no bairro Civit. Horas depois os produtos foram encontrados em área de mata no bairro Nova Almeida. Para a Polícia Civil, o homem é um dos mentores do crime.

O veículo onde estavam os televisores também foi encontrado na terça pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O local onde estava o automóvel não foi informado. No momento do roubo, trabalhadores da transportadora foram rendidos e um deles reconheceu o suspeito após ser preso, conforme a corporação.

Todos os eletrônicos têm tecnologia Smart TV LED, de última geração, sendo, 605 deles de 32 polegadas, e mais 67, com 55'' – as televisões estavam nas respectivas caixas, com controle remoto.

O conduzido foi autuado pelos crimes de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas, por restringir a liberdade da vítima e associação criminosa armada, posteriormente, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). "As investigações da DFRV continuam em andamento, com intuito de identificar os demais autores", explicou a corporação.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de roubar caminhão com quase 700 televisores na Serra é preso

Cerco eletrônico

Segundo boletim de ocorrência, os produtos foram encontrados após o cerco eletrônico do município identificar o caminhão utilizado para tirar os eletrônicos de dentro da transportadora, seguindo pelo contorno de Jacaraípe, em direção à Nova Almeida.

A empresa responsável pela vigilância da carga informou que esteve no local antes da chegada da corporação e encontrou um carro Fiat Uno branco. Nele estavam, segundo a testemunha, duas pessoas que fugiram. Dentro do veículo também foram encontrados duas placas de carro pertencentes a outro veículo.