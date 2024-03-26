Carga com quase 700 televisores é recuperada em área de mata na Serra

Uma carga com 672 televisores – avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão – foi roubada na madrugada desta segunda-feira (25), na Serra . O caso aconteceu dentro da empresa responsável pelo transporte dos produtos localizada no bairro Civit. Todos os produtos foram encontrados horas depois em meio a uma plantação de eucalipto, na região de Nova Almeida, conforme consta no boletim de ocorrência.

Todos os eletrônicos têm tecnologia Smart TV LED, de última geração, sendo, 605 deles de 32 polegadas, e mais 67, com 55'' – as televisões estavam nas respectivas caixas, com controle remoto. O caminhão que fazia o transporte da carga não foi localizado.

Segundo o documento, os produtos foram encontrados após o cerco eletrônico do município identificar o caminhão utilizado para tirar os eletrônicos de dentro da transportadora, seguindo pelo contorno de Jacaraípe, em direção à Nova Almeida.

A carga de televisores foi encontrada em uma área de mata e recuperada pela polícia, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Logo após receberem o aviso da detecção pelos equipamentos de rastreio, a equipe da Polícia Militar (PM) recebeu a informação da possível localização dos produtos, onde as caixas com os televisores estavam depositados.

A empresa responsável pela vigilância da carga informou que esteve no local antes da chega da corporação e encontrou um carro Fiat Uno branco. Nele estavam, segundo a testemunha, duas pessoas que fugiram. Dentro do veículo também foram encontrados duas placas de carro.

Segundo a PM, a empresa proprietária da carga enviou um caminhão para realizar o carregamento e transporte de toda a carga, 605 televisores 32 polegadas e 67 aparelhos de 55 polegadas, para a 3ª Delegacia Regional. O caminhão roubado, que passou no cerco eletrônico, não foi localizado e ninguém foi detido, disse a corporação.