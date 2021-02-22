Suspeito de matar a companheira a facadas é preso em Cariacica

A babá Elizângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi achada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro Crédito: Acervo da família

Atualização Após a publicação desta matéria, que apontava que o nome do suspeito não havia sido informado pela polícia, o Judiciário realizou audiência de custódia, e o identificou como Cleomar de Miranda Gonçalves. O texto foi atualizado.

A equipe da Delegacia Regional de Cariacica prendeu Cleomar de Miranda Gonçalves, de 37 anos, em flagrante, suspeito de matar a própria companheira a facadas, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O crime ocorreu na manhã do último sábado (20), e a prisão foi realizada cerca de doze horas depois. A polícia não divulgou nome e foto do suspeito, mas a identidade foi confirmada após audiência de custódia realizada pelo Judiciário nesta segunda-feira (22). O flagrante foi convertido em prisão provisória.

Familiares relataram que Cleomar tinha passado a noite na casa de Elizângela e saído do local pela manhã. O suspeito sabia que estava sendo procurado e, temendo ser linchado por populares que conheciam a vítima, procurou a Delegacia Regional de Cariacica, na noite de sábado (20).

Em depoimento, Cleomar alegou que tinha usado entorpecentes durante a noite, e que não se lembrava de muita coisa. Disse que só tinha vaga lembrança dele golpeando a companheira, mas não esclareceu o motivo para o crime.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que concluirá o Inquérito.