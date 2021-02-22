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Feminicídio

Suspeito de matar a companheira a facadas é preso em Cariacica

Cleomar Gonçalves estava sendo procurado e decidiu se entregar por medo de ser linchado por populares, que conheciam Elizângela Teixeira

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 11:48

Publicado em 

22 fev 2021 às 11:48
A babá Elisângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi achada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro.
A babá Elizângela Teixeira de Lacerda, de 36 anos, foi achada, pela filha de 9 anos, esfaqueada e morta no banheiro Crédito: Acervo da família

Atualização

22/02/2021 - 10:08
Após a publicação desta matéria, que apontava que o nome do suspeito não havia sido informado pela polícia, o Judiciário realizou audiência de custódia, e o identificou como Cleomar de Miranda Gonçalves. O texto foi atualizado.
A equipe da Delegacia Regional de Cariacica prendeu Cleomar de Miranda Gonçalves, de 37 anos, em flagrante, suspeito de matar a própria companheira a facadas, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O crime ocorreu na manhã do último sábado (20), e a prisão foi realizada cerca de doze horas depois. A polícia não divulgou nome e foto do suspeito, mas a identidade foi confirmada após audiência de custódia realizada pelo Judiciário nesta segunda-feira (22). O flagrante foi convertido em prisão provisória. 
A polícia já tinha a identificação do suspeito desde as primeiras diligências realizadas para investigar o caso. Na manhã de sábado, o corpo de Elizângela Teixeira de Lacerda da Silva, de 36 anos, foi encontrado caído no banheiro, pela filha da vítima, uma criança.
Familiares relataram que Cleomar tinha passado a noite na casa de Elizângela e saído do local pela manhã. O suspeito sabia que estava sendo procurado e, temendo ser linchado por populares que conheciam a vítima, procurou a Delegacia Regional de Cariacica, na noite de sábado (20).
Em depoimento, Cleomar alegou que tinha usado entorpecentes durante a noite, e que não se lembrava de muita coisa. Disse que só tinha vaga lembrança dele golpeando a companheira, mas não esclareceu o motivo para o crime.
O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que concluirá o Inquérito.
Com informações da Polícia Civil 

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