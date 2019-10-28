Suspeito de jogar óleo quente em grávida presta depoimento e é liberado

O suspeito de jogar óleo quente em uma grávida de oito meses, em Jardim Carapina, na Serra, no último domingo (27), foi liberado pela polícia após prestar depoimento na delegacia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima não foi localizada pra ser ouvida e a equipe responsável pela ocorrência acreditou não ter provas suficientes para realizar uma prisão em flagrante.
O caso aconteceu na tarde de domingo. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica em que a vítima teria sido ferida com óleo quente. Ao chegar na casa, a PM encontrou uma mulher grávida com queimaduras na perna. No local também estava o suspeito de ter jogado o óleo nela.
A mulher foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Após cerca de 20 minutos, ela saiu da unidade e não foi mais localizada, segundo a polícia.
Já o suspeito foi levado para o Plantão Especializado da Mulher e disse que o ocorrido foi sem querer. De acordo com a Polícia Civil, ele foi liberado após prestar depoimento, já que a vítima não compareceu a delegacia. Ainda, segundo a polícia, a equipe responsável pela ocorrência entendeu que não havia elementos suficientes para uma prisão em flagrante.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Serra e o homem vai responder, inicialmente, em liberdade. A polícia informou que tanto a vítima quanto o suspeito serão intimados para prestar depoimento.