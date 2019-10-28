Suspeito de jogar óleo quente em grávida presta depoimento e é liberado

O homem foi conduzido até o Plantão Especializado da Mulher e liberado após prestar depoimento Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

O caso aconteceu na tarde de domingo. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica em que a vítima teria sido ferida com óleo quente. Ao chegar na casa, a PM encontrou uma mulher grávida com queimaduras na perna. No local também estava o suspeito de ter jogado o óleo nela.

A mulher foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Após cerca de 20 minutos, ela saiu da unidade e não foi mais localizada, segundo a polícia.

Já o suspeito foi levado para o Plantão Especializado da Mulher e disse que o ocorrido foi sem querer. De acordo com a Polícia Civil, ele foi liberado após prestar depoimento, já que a vítima não compareceu a delegacia. Ainda, segundo a polícia, a equipe responsável pela ocorrência entendeu que não havia elementos suficientes para uma prisão em flagrante.