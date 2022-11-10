Suspeito de estupro reage a prisão e atira no próprio rosto no ES

Um homem de 59 anos, suspeito de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável em Ecoporanga , acabou ferido com um tiro no rosto quando a Polícia Civil cumpria um mandado de prisão contra ele na manhã desta quinta-feira (10), no interior de Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo . Ele foi socorrido e está internado sob escolta policial.

Segundo a Polícia Civil, o cumprimento do mandado de prisão foi expedido pela comarca de Ecoporanga. Nesta manhã, por volta das 6h, policiais foram até a localidade de Conceição de Muqui na casa do suspeito.

Quando chegaram, o homem disse que não iria se entregar e ainda ameaçou os policiais dizendo que, se fosse preciso, mataria qualquer um. Ele pegou um facão e saiu correndo para dentro de casa. O homem se trancou no quarto enquanto os policiais pediam para que ele se entregasse. Depois, abriu uma porta do quarto e apontou uma espingarda para a polícia.

A polícia fez um disparo de advertência e, logo em seguida, foi ouvido um segundo disparo de dentro da casa. A porta onde ele estava foi arrombada e o homem foi encontrado em um quarto, caído, com o rosto ensanguentado.

O ferimento, segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, foi feito pelo próprio suspeito e havia pólvora em seu rosto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas por conta da dificuldade de acesso do carro ao local, ele foi retirado da localidade pela Polícia Civil e, no trajeto, transferido para a ambulância do resgate. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e segue, internado, sob escolta policial.