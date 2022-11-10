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Mimoso do Sul

Suspeito de estupro reage a prisão e atira no próprio rosto no ES

Policiais foram à residência dele para cumprir mandado de prisão. Suspeito se trancou em um dos cômodos e, segundo a polícia, atirou em si mesmo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2022 às 14:20

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 14:20

Um homem de 59 anos, suspeito de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável em Ecoporanga, acabou ferido com um tiro no rosto quando a Polícia Civil cumpria um mandado de prisão contra ele na manhã desta quinta-feira (10), no interior de Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo. Ele foi socorrido e está internado sob escolta policial.
Segundo a Polícia Civil, o cumprimento do mandado de prisão foi expedido pela comarca de Ecoporanga. Nesta manhã, por volta das 6h, policiais foram até a localidade de Conceição de Muqui na casa do suspeito.
Quando chegaram, o homem disse que não iria se entregar e ainda ameaçou os policiais dizendo que, se fosse preciso, mataria qualquer um. Ele pegou um facão e saiu correndo para dentro de casa. O homem se trancou no quarto enquanto os policiais pediam para que ele se entregasse. Depois, abriu uma porta do quarto e apontou uma espingarda para a polícia.
A polícia fez um disparo de advertência e, logo em seguida, foi ouvido um segundo disparo de dentro da casa. A porta onde ele estava foi arrombada e o homem foi encontrado em um quarto, caído, com o rosto ensanguentado.
O ferimento, segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, foi feito pelo próprio suspeito e havia pólvora em seu rosto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas por conta da dificuldade de acesso do carro ao local, ele foi retirado da localidade pela Polícia Civil e, no trajeto, transferido para a ambulância do resgate. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e segue, internado, sob escolta policial.
“Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e resistência. Quando receber alta será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim”, informou Carvalho. A arma, uma espingarda calibre 36, com sete munições, um facão e uma faca foram apreendidos.

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