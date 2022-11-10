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Em São Paulo

Ex-lutador é preso suspeito de matar a esposa e transportar o corpo em carrinho de compras

Luis Paulo Lima dos Santos, 44, foi preso nesta quarta (9) após ter confessado o crime. Homem é suspeito de assassinar sua esposa, Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2022 às 11:56

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 11:56

Ex-lutador é preso suspeito de matar a esposa e transportar o corpo em carrinho de compras
Ex-lutador é preso suspeito de matar a esposa e transportar o corpo em carrinho de compras Crédito: Reprodução/TV Globo
Um ex-lutador e dono de uma academia foi preso nesta quarta-feira (9) suspeito de feminicídio contra a esposa, a professora Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, 26. Ele teria usado um carrinho de compras para remover o corpo da vítima de dentro do apartamento em que viviam, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo.
De acordo com o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Luis Paulo Lima dos Santos, 44, confessou o crime e alegou que foi motivado por ciúme. O suspeito ainda não tem advogado.
Segundo as investigações, imagens de câmeras de segurança mostram a mulher chegando sozinha ao apartamento onde vivia com o marido e o filho de seis meses, na noite de sexta-feira (4).
No dia seguinte, por volta das 21h, o marido aparece no saguão, pega um carrinho de compras vazio e o leva ao apartamento. Minutos depois, Silva entra no elevador com o carrinho coberto por lençóis.
A ação foi registrada por câmeras e, de acordo com o DHPP, o corpo da vítima estava dentro do carrinho, sob os tecidos. O suspeito então vai até o carro, tira do carrinho o que seria o corpo e o coloca dentro do veículo.
Vizinhos disseram aos investigadores que ouviram barulhos de tiros na noite de sexta, mas ninguém acionou a polícia.
Somente no domingo (6) o ex-lutador sai do prédio com o carro onde estaria o corpo da professora, com quem estava casado havia um ano.
"Durante as investigações, os agentes apuraram o comportamento suspeito do marido, além de obter as imagens de segurança, onde o criminoso apareceu retirando o corpo coberto pelos lençóis. O crime aconteceu enquanto o filho do casal, de apenas seis meses, estava em casa", afirma o DHPP.
Silva voltou ao apartamento quatro horas depois, com o filho do casal. O corpo da professora foi encontrado no domingo em um córrego, em Itaquera, também na zona leste da capital.
No domingo, pouco antes de o corpo da vítima ser encontrado pela polícia, o suspeito registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da esposa.
A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, "que se apresentou ao DHPP, onde confessou o crime motivado por ciúmes e passou pelos trâmites de polícia judiciária. Após, foi conduzido à unidade prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário", diz o órgão.
O DHPP confirmou que o corpo tinha marcas de tiro. A arma usada no crime ainda não foi localizada.

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