Suspeito de estuprar a filha é preso após 40 horas de buscas em Guaçuí

Um homem, de 26 anos, suspeito de estuprar a filha, de 7 anos, foi preso pela Polícia Militar no interior de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (15). De acordo com os militares, foram mais de 40 horas de buscas até a localização do suspeito em uma lavoura de café.





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia fugido na madrugada de domingo (14) após a denúncia do crime. A partir daí, a polícia iniciou as buscas em diferentes localidades da região, contando inclusive com o apoio de drone nas operações.





O homem foi localizado na localidade de Pratinha de Santa Luzia, na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Ao perceber a aproximação dos militares, o homem teria tentado fugir novamente, porém foi alcançado e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí. O celular dele foi apreendido.





De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, por produzir ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).