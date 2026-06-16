Suspeito de estuprar a filha é preso após 40 horas de buscas em Guaçuí

Um homem, de 26 anos, suspeito de estuprar a filha, de 7 anos, foi preso pela Polícia Militar no interior de Guaçuí, na
Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (15). De acordo
com os militares, foram mais de 40 horas de buscas até a localização do suspeito
em uma lavoura de café.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito havia fugido na
madrugada de domingo (14) após a denúncia do crime. A partir daí, a polícia iniciou
as buscas em diferentes localidades da região, contando inclusive com o apoio
de drone nas operações.
O homem foi localizado na localidade de Pratinha de Santa
Luzia, na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Ao perceber a
aproximação dos militares, o homem teria tentado fugir novamente, porém foi alcançado
e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí. O celular dele foi
apreendido.
De acordo com a Polícia Civil, ele
foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, por produzir ou registrar cena
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ele foi
encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).