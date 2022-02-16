Suspeito de dar prejuízo de R$ 1 milhão a universitários é preso no ES

Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), onde o homem foi preso

Um homem foi preso no último domingo (13), enquanto participava de um campeonato de jiu-jítsu em Vitória. Ele é suspeito de aplicar golpes em, pelo menos, 120 universitários que contrataram serviços para a realização de formaturas.