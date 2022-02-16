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Golpes

Suspeito de dar prejuízo de R$ 1 milhão a universitários é preso no ES

O homem celebrou contrato de prestação de serviço com 11 comissões de formatura, fazendo-as acreditar que realizaria os eventos firmados
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 fev 2022 às 21:38

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 21:38

Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa)
 Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), onde o homem foi preso Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Um homem foi preso no último domingo (13), enquanto participava de um campeonato de jiu-jítsu em Vitória. Ele é suspeito de aplicar golpes em, pelo menos, 120 universitários que contrataram serviços para a realização de formaturas.
De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações (Defa), nos anos de 2015 e 2016 o homem celebrou contrato de prestação de serviço com 11 comissões de formaturas, fazendo-as acreditar que realizaria os eventos de formatura firmados em contrato. Em meados de 2019, ou seja, às vésperas das festividades das turmas que estavam se formando, as vítimas perceberam o golpe, que acarretou um prejuízo total de mais de R$ 1 milhão aos formandos.
Detalhes sobre este caso serão repassados em coletiva de imprensa a ser realizada nesta quarta-feira (16), às 10h30, na Chefatura de Polícia Civil.

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