A mulher foi agredida pelo companheiro, no bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Suspeito de bater cabeça da mulher em muro é preso em Cariacica

Um homem de 53 anos foi preso, neste domingo (23), suspeito de agredir a mulher, de 55, no bairro Jardim América, em Cariacica , na Grande Vitória . De acordo com o boletim da Polícia Militar , quando os policiais chegaram, a mulher contou que o namorado, Carlos Oliveira Reis, bateu sua cabeça contra o muro.

Moradores disseram que o homem tentou fugir após as agressões, mas acabou caindo com o rosto no meio-fio, o que provocou lesões no nariz e na cabeça.

SAMU ACIONADO

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas verificaram que a mulher teve traumatismo com corte superficial e hematomas na cabeça. O homem teve lesões na face e uma fratura no nariz.

A vítima e agressor foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O homem ficou internado no local sob escolta policial. A mulher já recebeu alta.

POLÍCIA CIVIL

A ocorrência foi registrada na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. No começo da tarde desta segunda (24), a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha e foi liberado para responder em liberdade após recolhimento de fiança estipulada pela autoridade policial.