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Violência

Suspeito de bater cabeça da mulher em muro é preso em Cariacica

Moradores disseram que o homem tentou fugir após as agressões, mas acabou caindo com o rosto no meio-fio. Ele acabou preso pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:00

A mulher foi agredida pelo companheiro, no bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Suspeito de bater cabeça da mulher em muro é preso em Cariacica
Um homem de 53 anos foi preso, neste domingo (23), suspeito de agredir a mulher, de 55, no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com o boletim da Polícia Militar, quando os policiais chegaram, a mulher contou que o namorado, Carlos Oliveira Reis, bateu sua cabeça contra o muro.
Moradores disseram que o homem tentou fugir após as agressões, mas acabou caindo com o rosto no meio-fio, o que provocou lesões no nariz e na cabeça.

SAMU ACIONADO

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas verificaram que a mulher teve traumatismo com corte superficial e hematomas na cabeça. O homem teve lesões na face e uma fratura no nariz.
A vítima e agressor foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O homem ficou internado no local sob escolta policial. A mulher já recebeu alta.

POLÍCIA CIVIL

A ocorrência foi registrada na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. No começo da tarde desta segunda (24), a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha e foi liberado para responder em liberdade após recolhimento de fiança estipulada pela autoridade policial.
*Com informações do G1 ES

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