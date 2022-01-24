Suspeito de bater cabeça da mulher em muro é preso em Cariacica
Moradores disseram que o homem tentou fugir após as agressões, mas acabou caindo com o rosto no meio-fio, o que provocou lesões no nariz e na cabeça.
SAMU ACIONADO
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas verificaram que a mulher teve traumatismo com corte superficial e hematomas na cabeça. O homem teve lesões na face e uma fratura no nariz.
A vítima e agressor foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O homem ficou internado no local sob escolta policial. A mulher já recebeu alta.
POLÍCIA CIVIL
A ocorrência foi registrada na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. No começo da tarde desta segunda (24), a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha e foi liberado para responder em liberdade após recolhimento de fiança estipulada pela autoridade policial.
*Com informações do G1 ES