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Polícia

Suspeito de aplicar golpe milionário em Santa Catarina é preso em Marataízes

Alaim Domingos da Silva é investigado por vender os mesmos imóveis a várias pessoas na cidade de Penha

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 17:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 abr 2025 às 17:47
Um homem de 54 anos, suspeito de aplicar golpes imobiliários de cerca de R$ 3 milhões na cidade de Penha, no Estado de Santa Catarina, foi preso em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (17), segundo a Polícia Civil. Contra Alaim Domingos da Silva, havia um mandado de prisão pelo crime de estelionato.
De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Viana, policiais civis e do serviço reservado da Polícia Militar receberam denúncias no mês de fevereiro deste ano, que o suspeito estava escondido no balneário.
“Segundo as denúncias, ele iniciou um relacionamento com uma professora, se identificava como "João" e ia sempre até Vitória trocar dólar por real. A prisão foi realizada na frente da casa onde Alaim se escondia e foram apreendidos com ele R$ 15 mil, dois celulares, bem como três cartões de crédito”, disse Viana.

Golpes

À polícia capixaba, o delegado do município de Penha, Ângelo Fragelli, esclareceu que o suspeito de estelionato aplicou golpes em cerca de 60 vítimas, causando prejuízo de milionário. Ele vendia os mesmos imóveis de um loteamento para várias pessoas. Após receber parte do valor das casas, ele parava de responder os contatos feitos pelas vítimas.
Em novembro de 2024, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina divulgou que a Justiça determinou a suspensão do registro de inscrição como corretor de imóveis do suspeito após ser denunciado e investigado pela aplicação de golpes em Penha.
O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde ficará à disposição da Justiça Catarinense. A reportagem tenta localizar a defesa de Alaim e o espaço segue aberto.

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