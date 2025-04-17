Navio fantasma dá adeus ao Porto de Vitória e vai virar sucata em SC

Os apitos na baía de Vitória, o último deles em frente ao Convento da Penha, marcaram a despedida do navio Iron Trader do Porto da Capital , onde estava atracado há dez anos. A embarcação turca de bandeira panamenha, que chegou a ser denunciada por contrabando de armas, segue com o auxílio de dois rebocadores para o complexo portuário de Itajaí, em Santa Catarina, onde será convertido em sucata.

A operação para a sua retirada do berço 902 do Cais de Capuaba, em Vila Velha, foi iniciada por volta das 10 horas. A chuva não impediu que movimentação da equipe da Vports e dos rebocadores fosse acompanhada por curiosos e diversos barcos ao longo da baía e no calçadão da Beira-mar.

Ao meio-dia começaram os trabalhos de movimentação do Iron Trader, manobras realizadas por quatro rebocadores e que o acompanharam até a saída do canal. Às 13 horas ele passou pela Terceira Ponte, encerrando sua estadia forçada na área portuária desde 2015.

Um total de 20 pessoas participaram da operação. A saída do navio também foi monitorado pela Polícia Federal.

Percurso

O trajeto até o porto catarinense deve durar sete dias, com uma velocidade de navegação de quatro nós, o que equivale a menos de 8 quilômetros por hora. O coordenador de Serviço de Tráfego de Embarcações da Vports, Agostinho Sobral, explicou ele seguirá com dois rebocadores, um deles na frente, efetivamente puxando o Iron Trader, e o outro, na retaguarda, fazendo o apoio e monitoramento.

Não haverá transporte de passageiros, carga ou qualquer tipo de combustível para minimizar os riscos. Um ‘tow master’, um comandante especializado foi contratado para liderar a operação de reboque do início ao fim da travessia. Também foi viabilizado um serviço de acompanhamento meteoceonográfico foi contratado para informar as condições climáticas e de navegabilidade, em tempo real, além de um seguro marítimo especializado

Por meio de nota, a Sudeste Soluções Ambientais afirma que, desde que foi arrematado, o navio vinha recebendo vigilância privada permanente, durante 24 horas, além da manutenção necessária, sob a supervisão da Vports. A empresa também destaca que não tinha conhecimento de qualquer fato ilícito em que, no passado, o Iron Trader esteve envolvido.

Despedida de navio

As armas e o Boko Haram

Entre as denúncias que envolveram o Iron Trader, antes de ser penhorado, estava o contrabando de armas e munições até para o grupo terrorista Boko Haram, da Nigéria, em cuja costa ele teria ficado retido entre janeiro e novembro de 2014, antes de seguir para Vitória. Em relato à Justiça do Trabalho, um dos tripulantes declarou que dois colegas chegaram a ser presos naquele país.



No Brasil, um auditor da Receita Federal fez a identificação de uma carga de munição que estaria armazenada em 27 caixas de madeira e endereçadas à Benners’s International – Comando General del Ejercito – SMA – Montevideo.

Mas a tripulação relatou que, ao atracarem na cidade portuária nigeriana de Harcourt, a carga teria sido retida pelas autoridades locais por informações equivocadas do que havia no container. Esperava-se 100kg de explosivos e 800kg de cartuchos, mas haveria somente cartuchos. O comandante e o superintendente ficaram presos por 37 dias.

No Brasil, o navio foi inspecionado diversas vezes, por autoridades variadas, incluindo peritos, e as armas e munição não foram localizadas. A Justiça do Trabalho concluiu que a situação envolvendo o navio resultou na exposição das vidas em razão do abandono do navio pelo proprietário e pelo armador, com a necessidade de intervenção das autoridades brasileiras para que os tripulantes recebessem assistência humanitária e o navio atracasse para desembarcar a carga e seus tripulantes.