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"Ficamos frustrados"

Suspeito de aplicar golpe da compra da casa própria é preso no ES

Prisão aconteceu depois que as vítimas tiveram a ideia de pedir que outra pessoa entrasse em contato com ele, fingindo interesse em comprar cartas de crédito

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2022 às 09:48
Moradores da Grande Vitória denunciaram suspeito de aplicar golpe da casa própria.
Moradores da Grande Vitória denunciaram suspeito de aplicar golpe da casa própria. Crédito: Archidemis Patrício
Um homem de 29 anos foi preso, nesta segunda-feira (13), suspeito de aplicar o golpe da compra da casa própria em moradores da Grande Vitória. Pelo menos quatro pessoas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica denunciando o golpe.
Uma das vítimas, um homem que pediu para não ser identificado, contou que o suspeito se identificou como funcionário da Caixa Econômica Federal e apareceu oferecendo a venda de cartas de crédito, como uma espécie de consórcio. "Ele chegou oferecendo carta crédito, né? Compra de casa. Aí ele falou: 'quanto vocês queriam? Cinquenta mil! Então vamos fazer esse valor de 50 mil. Aí a gente fez toda a papelada, a gente pagou ele dinheiro em mãos", contou o homem.
Ainda de acordo com ele, só com o primeiro pagamento foram perdidos quase R$ 2 mil. Outras vítimas chegaram a pagar mais de R$ 1,5 mil cada uma. "Primeiro, fizemos pagamento de R$ 1,9 mil, depois ele falou que ia ter que dar mais R$ 180", disse.
Depois que conseguiu o dinheiro das vítimas, o homem mudou de endereço, não atendia mais ligações nem respondia mensagens.
Por isso, as vítimas tiveram a ideia de pedir que uma outra pessoa entrasse em contato com ele, fingindo interesse em comprar as cartas de crédito. Sem saber que se tratava de uma armadilha, o suspeito marcou um encontro para conversar com a suposta cliente e acabou preso. "Ele passou todos os dados, a gente vendo o que ele passou pra ela, conseguimos chegar até ele. Chegando lá, ele ficou surpreso", explicou a vítima.
O homem foi conduzido para a Delegacia Regional. Para as vítimas, ficou a frustração de terem depositado um sonho nas mãos de um golpista. "É triste um negócio desse. A gente fica frustrado", disse uma das vítimas.
O nome do preso não foi divulgado.
Com informações de Naiara Arpini, da TV Gazeta, e do g1/ES

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