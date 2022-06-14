Suspeito de aplicar golpe da compra da casa própria é preso no ES

Moradores da Grande Vitória denunciaram suspeito de aplicar golpe da casa própria. Crédito: Archidemis Patrício

Um homem de 29 anos foi preso, nesta segunda-feira (13), suspeito de aplicar o golpe da compra da casa própria em moradores da Grande Vitória . Pelo menos quatro pessoas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica denunciando o golpe.

Uma das vítimas, um homem que pediu para não ser identificado, contou que o suspeito se identificou como funcionário da Caixa Econômica Federal e apareceu oferecendo a venda de cartas de crédito, como uma espécie de consórcio. "Ele chegou oferecendo carta crédito, né? Compra de casa. Aí ele falou: 'quanto vocês queriam? Cinquenta mil! Então vamos fazer esse valor de 50 mil. Aí a gente fez toda a papelada, a gente pagou ele dinheiro em mãos", contou o homem.

Ainda de acordo com ele, só com o primeiro pagamento foram perdidos quase R$ 2 mil. Outras vítimas chegaram a pagar mais de R$ 1,5 mil cada uma. "Primeiro, fizemos pagamento de R$ 1,9 mil, depois ele falou que ia ter que dar mais R$ 180", disse.

Depois que conseguiu o dinheiro das vítimas, o homem mudou de endereço, não atendia mais ligações nem respondia mensagens.

Por isso, as vítimas tiveram a ideia de pedir que uma outra pessoa entrasse em contato com ele, fingindo interesse em comprar as cartas de crédito. Sem saber que se tratava de uma armadilha, o suspeito marcou um encontro para conversar com a suposta cliente e acabou preso. "Ele passou todos os dados, a gente vendo o que ele passou pra ela, conseguimos chegar até ele. Chegando lá, ele ficou surpreso", explicou a vítima.

O homem foi conduzido para a Delegacia Regional. Para as vítimas, ficou a frustração de terem depositado um sonho nas mãos de um golpista. "É triste um negócio desse. A gente fica frustrado", disse uma das vítimas.

O nome do preso não foi divulgado.