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São Gabriel da Palha

Segurança é preso suspeito de matar padrasto em aniversário no ES

Leonardo Pereira Ebert, de 31 anos, foi morto a tiros no dia 7 de junho deste ano; suspeito também é acusado de um tentativa de homicídio que ocorreu dias antes
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jul 2022 às 16:26

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 16:26

Um segurança particular de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de matar a tiros o próprio padrasto durante uma festa de aniversário em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi Leonardo Pereira Ebert, de 31 anos, que estava em uma comemoração que acontecia em um bar às margens da ES 344, no dia 7 de junho deste ano, quando foi baleado. O suspeito foi preso uma semana depois, mas a informação só foi divulgada nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil, que concluiu o inquérito e apontou o segurança como autor do crime.
Delegacia São Gabriel da Palha
Delegacia São Gabriel da Palha (acima) investigou os crimes que levaram à prisão do segurança de 26 anos Crédito: Polícia Civil
O titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, informou que o homem foi preso no trabalho, em uma operação com apoio da Polícia Militar. As equipes também seguiram até a casa dele, no bairro Jardim de Infância, onde realizaram buscas e apreenderam o celular do indiciado.
Além do assassinato do padrasto, ele ainda é suspeito de uma tentativa de homicídio, na noite de 4 de junho, na comunidade de Rancho Alto, na Zona Rural de São Gabriel da Palha. “Na ocasião, um homem de 25 anos foi baleado três vezes pelas costas durante uma comemoração de aniversário", contou o delegado.
Durante o interrogatório na delegacia, o suspeito alegou que os disparos foram acidentais. No entanto, a investigação aponta que o homem tinha divergências com as vítimas. “A versão não convenceu. Acreditamos que ambos os crimes foram precedidos de confusões entre os envolvidos”, completou o delegado.
A Polícia Civil informou que o suspeito vai responder por homicídio simples (do padrasto) e tentativa de homicídio qualificada por traição. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, também no Noroeste do Estado, onde permanece à disposição da Justiça.

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