Segurança de festa é morto a tiros após briga em evento, em Ibatiba

O segurança de uma festa, que não teve o nome e a idade divulgados, foi morto com dois tiros na madrugada deste domingo (28), em um evento às margens da BR 262, no trevo que dá acesso ao município de Iúna, zona rural de Ibatiba, na região do Caparaó no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu após uma briga dentro do evento.
O chefe de segurança do evento contou aos policiais militares que a vítima interviu em uma briga e um dos envolvidos teria dado um soco no rosto do segurança. Esse homem foi retirado do evento e testemunhas não souberam identificá-lo.
Imagens mostram o segurança agonizando no chão do evento. A vítima chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Ibatiba, mas, de acordo com o médico plantonista, já deu entrada no local sem vida. O chefe de segurança e a polícia não souberam detalhar o momento em que a vítima foi alvejada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui site (disquedenuncia181.es.gov.br) onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.