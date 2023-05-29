Segurança de festa é morto a tiros após briga em evento, em Ibatiba Crédito: Leitor / A Gazeta

O segurança de uma festa, que não teve o nome e a idade divulgados, foi morto com dois tiros na madrugada deste domingo (28), em um evento às margens da BR 262, no trevo que dá acesso ao município de Iúna , zona rural de Ibatiba , na região do Caparaó no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , tudo aconteceu após uma briga dentro do evento.

O chefe de segurança do evento contou aos policiais militares que a vítima interviu em uma briga e um dos envolvidos teria dado um soco no rosto do segurança. Esse homem foi retirado do evento e testemunhas não souberam identificá-lo.

Imagens mostram o segurança agonizando no chão do evento. A vítima chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Ibatiba, mas, de acordo com o médico plantonista, já deu entrada no local sem vida. O chefe de segurança e a polícia não souberam detalhar o momento em que a vítima foi alvejada.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.