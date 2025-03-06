Segurança de bar é alvo de tiros e suspeito foge de carro em Vila Velha

Marcas do ataque foram vistas no local nesta quinta-feira (6) Crédito: Archimedes Patrício

Um homem de 28 anos que atua como segurança de um bar foi alvo de tiros enquanto trabalhava por volta das 21h de quarta-feira (5) no bairro Alvorada, em Vila Velha . No momento do ataque o estabelecimento estava aberto, funcionando normalmente. Após disparar, o suspeito fugiu.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que os tiros foram disparados por um homem que chegou ao local andando. Não há informações sobre o que motivou o crime. Após atirar contra o segurança do bar, o suspeito teria entrado em um carro e fugido do local. Segundo testemunhas, ele vestia moletom verde e uma bermuda.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local na manhã desta quinta-feira (6) e tentou conversar com moradores. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ouviram cerca de 15 tiros. Marcas dos disparos e cápsulas estavam nas proximidades do estabelecimento.

TV Gazeta. Em nota, a Após o ataque a tiros, o segurança ficou caído em meio às mesas. Os disparos atingiram principalmente as pernas e a barriga dele, segundo apuração da. Em nota, a Polícia Militar informou que encontrou o homem baleado quando chegou ao local. A vítima foi socorrida ao Hospital Evangélico, em Vila Velha. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O estabelecimento onde o homem trabalha usou as redes sociais para informar que o "ocorrido não tem relação com o bar". Após o ataque, o local foi fechado. O texto ainda informa que o funcionário está recebendo suporte da empresa.

Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até a manhã desta quinta-feira (6), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.