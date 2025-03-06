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Bairro Alvorada

Segurança de bar é alvo de tiros e suspeito foge de carro em Vila Velha

Homem de 28 anos estava no horário de trabalho quando foi atingido nas pernas e na barriga; Polícia Civil investiga o caso
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 mar 2025 às 13:30

Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:30

Marcas do ataque foram vistos no local nesta quinta-feira
Marcas do ataque foram vistas no local nesta quinta-feira (6) Crédito: Archimedes Patrício
Um homem de 28 anos que atua como segurança de um bar foi alvo de tiros enquanto trabalhava por volta das 21h de quarta-feira (5) no bairro Alvorada, em Vila Velha. No momento do ataque o estabelecimento estava aberto, funcionando normalmente. Após disparar, o suspeito fugiu.
Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que os tiros foram disparados por um homem que chegou ao local andando. Não há informações sobre o que motivou o crime. Após atirar contra o segurança do bar, o suspeito teria entrado em um carro e fugido do local. Segundo testemunhas, ele vestia moletom verde e uma bermuda.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local na manhã desta quinta-feira (6) e tentou conversar com moradores. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ouviram cerca de 15 tiros. Marcas dos disparos e cápsulas estavam nas proximidades do estabelecimento.
Após o ataque a tiros, o segurança ficou caído em meio às mesas. Os disparos atingiram principalmente as pernas e a barriga dele, segundo apuração da TV Gazeta. Em nota, a Polícia Militar informou que encontrou o homem baleado quando chegou ao local. A vítima foi socorrida ao Hospital Evangélico, em Vila Velha. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.
O estabelecimento onde o homem trabalha usou as redes sociais para informar que o "ocorrido não tem relação com o bar". Após o ataque, o local foi fechado. O texto ainda informa que o funcionário está recebendo suporte da empresa.
Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até a manhã desta quinta-feira (6), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.
A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas e também podem ser enviadas por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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