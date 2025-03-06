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Balneário Ponta da Fruta

Homem é preso após invadir casas e importunar moradoras em Vila Velha

Suspeito chegou a mostrar as partes íntimas para uma das vítimas; após a chegada da polícia, ele se escondeu embaixo de um colchão, mas foi capturado
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 mar 2025 às 10:55

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:55

Um homem de 39 anos foi preso, na noite de quarta-feira (5), após invadir duas residências e importunar sexualmente moradoras do bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. O suspeito chegou a mostrar as partes íntimas para uma das vítimas e dizia que queria ter relação sexual com as mulheres. Ele foi detido pela Polícia Militar após tentar se esconder na casa de um dos vizinhos que saiu para socorrer as jovens. 
Conforme o boletim de ocorrência da PM, a polícia foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após receber denúncias de que um homem, identificado como Douglas Nascimento Dias, estava invadindo casas na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas mulheres que relataram ter sido vítimas do suspeito.
De acordo com os relatos, que constam no boletim, o homem invadiu a primeira casa enquanto uma das moradoras tomava banho. Ao ouvir barulhos e perceber que o cachorro da casa latia excessivamente, a vítima saiu do banheiro e encontrou Douglas dentro do quarto, onde outra moradora dormia. Ao ser descoberto, ele fugiu, mas não parou por ali.
Pouco depois, ele teria pulado o portão de outra residência, forçou a porta e invadiu a casa de uma jovem mãe de duas crianças. A mulher relatou que Douglas expôs os órgãos genitais, insistiu em ter relações sexuais com ela e chegou a oferecer dinheiro para forçá-la a aceitar. Assustada, a vítima gritou por ajuda. Um vizinho, de 36 anos, foi socorrê-la. 
Esse vizinho, que foi ajudar as vítimas, chamou a PM. Enquanto ele e as mulheres conversavam com os militares, o suspeito invadiu a casa do homem de 36 anos e se escondeu embaixo de um colchão. Os policiais tiraram ele de lá e levaram o criminoso para a Delegacia Regional de Vila Velha. 
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por violação de domicílio e importunação sexual. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Polícia Civil Vila Velha Importunação sexual Polícia Militar
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