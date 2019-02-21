Secretário de Justiça: "Ordens de ataque vêm de fora do presídio"

Ônibus incendiado por bandidos na Serra Crédito: Gazeta Online

A gente acredita que em breve a Polícia Civil vai conseguir dar uma resposta se há ou não relação entre esses fatos. Estamos tendo alguns ataques, que partem sempre de fora das unidades prisionais. Os bilhetes foram colocados do lado de fora, as ações foram orquestradas do lado de fora, são ações dos criminosos que estão em liberdade. As ordens estão vindo de fora dos presídios. Não há nenhum dado que a gente possa associar que o crime que foi cometido partiu de ordem de dentro do presídio. Luiz Carlos Cruz, secretário de justiça do Espírito Santo

Durante os ataques, criminosos têm deixado bilhetes com críticas a respeito do sistema prisional do Estado. Em um deles, o aviso é claro: "Estamos cansados de ser tratado como animais. Caso esse esculacho, essa opressão não acabar nos presídios capixabas, as coisas podem piorar. Se tiver desacreditando só pagar pra ver". Para os secretário de justiça as críticas não têm fundamento.

Bilhete deixado por criminosos após incêndio que destruiu ônibus na Serra Crédito: Gazeta Online

"As unidades prisionais são abertas para visitação, recebem inspeções periodicamente do setor de direitos humanos da OAB, do conselho penitenciário. 50% do nosso custeio está ligado a alimentação do preso, nós temos um controle de qualidade de peso e temperatura que é mantido diariamente. Sabemos que problemas existem pontualmente, até por que numa situação de calor, de verão, é possível que alguma comida possa chegar um pouco azeda, mas ela é substituída imediatamente. O ambiente hoje é um dos melhores do Brasil em relação ao sistema prisional", garante Cruz.

Terrorismo

Para o secretário de justiça as ações dos bandidos são uma forma de gerar pânico na população capixaba. "Terrorismo, para que a população fique apavorada e eles colocam como motivação a comida. A revolta veio de fora, não veio de dentro. Não tivemos preso reclamando da comida. A pessoa bota fogo em uma cozinha, para que não seja entregue a comida, dizendo que a comida está ruim. Existe uma tentativa de desestabilizar, e eles estão alcançando isso através do medo, das notícias, do pânico que tentam trazer para a população", afirmou.

Alimentação como pretexto

Ação dos bandidos contra a empresa que fornece marmitas não surpreendeu a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que afirma que as reclamações a respeito da alimentação dos presídio é apenas um pretexto, uma forma de pressionar para a distribuição dos presos dentro das cadeias seja modificada e siga o padrão de outros estados do país.