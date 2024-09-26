Josicleiton da Silva Rosa e Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato do serralheiro, que aconteceu no bairro Vale do Sol. Além de Guilherme, outro suspeito, identificado como Josicleiton da Silva Rosa, de 19 anos, foi preso.

Lazaro Gomes Rangel foi encontrado sem vida no quintal de uma residência após ter sido perseguido por dois suspeitos na manhã desta quinta-feira (9) Crédito: Divulgação/Caíque Verli

No dia do crime, os jovens, em uma motocicleta, se dirigiram ao endereço de Lázaro e executaram o serralheiro com disparos de pistola calibre 9 mm. Segundo o chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Demétrius Vilar, com o auxílio de câmeras de videomonitoramento e ferramentas de inteligência, os investigadores conseguiram identificar o passageiro da motocicleta, que é Josicleiton.

Ele foi preso pela DHPP de Viana, com informações repassadas pela DHPP de Cariacica, na Unidade de Pronto Atendimento de Viana Sede, no dia 29 de julho de 2024, onde havia dado entrada fornecendo um nome falso

Your browser does not support the audio element. Sargento da PM morto no ES: suspeito cometeu outro homicídio horas antes

Josicleiton da Silva Rosa permaneceu internado por cerca de um mês e, após receber alta, foi interrogado sobre o homicídio. Durante o interrogatório, ele revelou que o condutor da motocicleta e autor dos disparos era Guilherme. A motivação para o crime teria sido uma agressão sofrida por Guilherminho há alguns anos, supostamente cometido pela vítima.

Guilherme Ribeiro é o mesmo jovem denunciado pelo homicídio do sargento da Polícia Militar Magno Colati, ocorrido no bairro Mucuri, município de Cariacica, também no dia 4 de julho de 2024. O assassinato do policial militar ocorreu por volta das 16h40, exatamente após o homicídio de Lázaro Gomes Rangel.

Guilherme Ribeiro é ainda suspeito de uma tentativa de latrocínio no município da Serra e de um roubo na cidade de Marechal Floriano. Ambos os suspeitos encontram-se presos, sendo que Guilherme Ribeiro está custodiado no Estado do Rio de Janeiro.

Cronologia dos crimes