Horas antes do assassinato do sargento da Polícia Militar Magno Colatti em Cariacica no dia 4 de julho deste ano, um dos suspeitos de envolvimento no crime teria cometido outro homicídio, em Viana, segundo a Polícia Civil. A corporação informou que Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro, conhecido como Guilherminho, de 18 anos, seria o autor do assassinato do serralheiro Lázaro Gomes Rangel, de 21 anos.
A Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato do serralheiro, que aconteceu no bairro Vale do Sol. Além de Guilherme, outro suspeito, identificado como Josicleiton da Silva Rosa, de 19 anos, foi preso.
No dia do crime, os jovens, em uma motocicleta, se dirigiram ao endereço de Lázaro e executaram o serralheiro com disparos de pistola calibre 9 mm. Segundo o chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Demétrius Vilar, com o auxílio de câmeras de videomonitoramento e ferramentas de inteligência, os investigadores conseguiram identificar o passageiro da motocicleta, que é Josicleiton.
Ele foi preso pela DHPP de Viana, com informações repassadas pela DHPP de Cariacica, na Unidade de Pronto Atendimento de Viana Sede, no dia 29 de julho de 2024, onde havia dado entrada fornecendo um nome falso
Sargento da PM morto no ES: suspeito cometeu outro homicídio horas antes
Josicleiton da Silva Rosa permaneceu internado por cerca de um mês e, após receber alta, foi interrogado sobre o homicídio. Durante o interrogatório, ele revelou que o condutor da motocicleta e autor dos disparos era Guilherme. A motivação para o crime teria sido uma agressão sofrida por Guilherminho há alguns anos, supostamente cometido pela vítima.
Guilherme Ribeiro é o mesmo jovem denunciado pelo homicídio do sargento da Polícia Militar Magno Colati, ocorrido no bairro Mucuri, município de Cariacica, também no dia 4 de julho de 2024. O assassinato do policial militar ocorreu por volta das 16h40, exatamente após o homicídio de Lázaro Gomes Rangel.
Guilherme Ribeiro é ainda suspeito de uma tentativa de latrocínio no município da Serra e de um roubo na cidade de Marechal Floriano. Ambos os suspeitos encontram-se presos, sendo que Guilherme Ribeiro está custodiado no Estado do Rio de Janeiro.
Cronologia dos crimes
Entenda:
- Lázaro Gomes Rangel foi morto após ser baleado na cabeça durante uma perseguição no bairro Areinha, em Viana, na manhã do dia 4 de julho. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que a vítima não era morador na região e estava visitando parentes quando foi surpreendido por criminosos armados.
- A vítima estava em uma rua do bairro quando dois suspeitos armados chegaram em uma moto e passaram a ameaçar o jovem. Para tentar fugir, o serralheiro entrou no quintal de uma casa, mas os criminosos o perseguiram e entraram na residência.
- Horas depois, por volta das 16h40, o sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar, Magno Colatti Silva, estava de folga quando foi morto no bairro Mucuri, no mesmo município.
- Ele teria sido assassinato, pois se desentendeu com um criminoso, que o matou. Cinco homens estão envolvidos no crime, segundo a Polícia Civil. O atirador seria Marcelo Wesley Alves da Silva, vulgo "Pitchula".