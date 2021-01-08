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Ilha dos Ayres

Roubo a carro termina com perseguição e um baleado em Vila Velha

De acordo com informações da PM, militares avistaram o veículo e realizaram o acompanhamento. O condutor fugiu efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram

Publicado em 

08 jan 2021 às 12:34

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 12:34

Ilha dos Ayres
Veículo roubado em Vila Velha resulta em perseguição policial e um baleado Crédito: Imagem recebida pela TV Gazeta
O roubo a um veículo no bairro Glória, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (08), deu início a uma perseguição realizada pela Polícia Militar. De acordo com informações da corporação, militares avistaram o veículo e realizaram o acompanhamento. O condutor fugiu efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.
Ilha dos Ayres
Veículo roubado em Vila Velha resulta em perseguição policial e um baleado Crédito: Imagem recebida pela TV Gazeta
Segundo a PM, um dos ocupantes do veículo foi detido no bairro Ilha dos Ayres. Ele estava baleado e foi socorrido pelos militares ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. O carro foi recuperado e entregue na 2ª Delegacia Regional.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

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