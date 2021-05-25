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Em Caratoíra

Residência é incendiada durante briga de casal em Vitória

O Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não se sabe como começou o fogo na kitnet. Os dois precisaram de atendimento médico, pois inalaram muita fumaça

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 22:13

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

24 mai 2021 às 22:13
A kitnet, que fica nos fundos de uma casa, foi incendiada no bairro Caratoíra, em Vitória
A kitnet, que fica nos fundos de uma casa, foi incendiada no bairro Caratoíra, em Vitória Crédito: Tiago Félix/TV Gazeta
Uma residência pegou fogo no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite desta segunda-feira (24). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam que o incêndio começou durante uma briga entre o casal que mora na kitinet, mas ainda não se sabe como começou o fogo no local. Os dois precisaram de atendimento médico, pois inalaram muita fumaça.
A kitnet fica nos fundos de uma casa no bairro. Segundo os Bombeiros, alguns móveis – como a televisão e a cama – foram danificados. As chamas foram controladas e o casal foi levado para um hospital na Capital.
A kitnet, que fica nos fundos de uma casa, foi incendiada no bairro Caratoíra, em Vitória
A kitnet, que fica nos fundos de uma casa, foi incendiada no bairro Caratoíra, em Vitória Crédito: Tiago Félix/TV Gazeta
Polícia Civil informou que vai investigar o caso para esclarecer como as chamas começaram e a motivação.

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