Residência é incendiada durante briga de casal em Vitória

Uma residência pegou fogo no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite desta segunda-feira (24). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam que o incêndio começou durante uma briga entre o casal que mora na kitinet, mas ainda não se sabe como começou o fogo no local. Os dois precisaram de atendimento médico, pois inalaram muita fumaça.
A kitnet fica nos fundos de uma casa no bairro. Segundo os Bombeiros, alguns móveis – como a televisão e a cama – foram danificados. As chamas foram controladas e o casal foi levado para um hospital na Capital.
A Polícia Civil informou que vai investigar o caso para esclarecer como as chamas começaram e a motivação.