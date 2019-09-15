Recém-nascida tem crânio afundado após levar soco do próprio pai

UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em Carapina, na Serra - Falta tudo na saúde Crédito: Fernando Madeira





Polícia Militar foi chamada ao Pronto Atendimento da Upa de Carapina, na Serra, após uma recém-nascida dar entrada no hospital neste domingo (15) com o crânio afundado. O bebê ficou ferido por um soco do próprio pai, que tentava bater na mulher quando acertou a criança. Ninguém foi detido. foi chamada ao Pronto Atendimento da Upa de, na Serra, após uma recém-nascida dar entrada no hospital neste domingo (15) com o crânio afundado. O bebê ficou ferido por um soco do próprio pai, que tentava bater na mulher quando acertou a criança. Ninguém foi detido.

De acordo com a Polícia Militar, por meio de nota, na madrugada deste domingo (15) uma mulher foi ao Pronto Atendimento de Carapina após ser agredida pelo companheiro no bairro Rosário de Fátima, na Serra.

"No momento em que o indivíduo ia dar um soco na mulher, ele acertou o bebê, de apenas 24 dias, que estava no colo da vítima, causando um afundamento de crânio da criança", explicou a nota.