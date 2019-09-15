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Violência

Recém-nascida tem crânio afundado após levar soco do próprio pai

Segundo a polícia, o homem tentava bater na mulher quando acertou a cabeça da criança, na Serra
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

15 set 2019 às 14:54

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 14:54

UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em Carapina, na Serra - Falta tudo na saúde Crédito: Fernando Madeira
 
A Polícia Militar foi chamada ao Pronto Atendimento da Upa de Carapina, na Serra, após uma recém-nascida dar entrada no hospital neste domingo (15) com o crânio afundado. O bebê ficou ferido por um soco do próprio pai, que tentava bater na mulher quando acertou a criança. Ninguém foi detido.
De acordo com a Polícia Militar, por meio de nota, na madrugada deste domingo (15) uma mulher foi ao Pronto Atendimento de Carapina após ser agredida pelo companheiro no bairro Rosário de Fátima, na Serra.
> Pai é preso suspeito de agredir recém-nascido em Cariacica
"No momento em que o indivíduo ia dar um soco na mulher, ele acertou o bebê, de apenas 24 dias, que estava no colo da vítima, causando um afundamento de crânio da criança", explicou a nota.
Além da mulher, a recém-nascida também foi socorrido para a UPA. A polícia não divulgou o estado de saúde de mãe e filha. O suspeito fugiu do local do crime e ainda não foi localizado.
> Mãe é acusada de matar filha de 2 anos e esconder corpo em mala

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