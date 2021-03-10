Rapaz de 25 anos é encontrado morto no terreno de casa em Domingos Martins

Avilson Bermond Júnior tinha apenas 25 anos e trabalhava na Prefeitura de Domingos Martins Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O jovem Avilson Bermond Júnior, de apenas 25 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (10), no Centro de Domingos Martins Região Serrana do Espírito Santo . A suspeita é que o rapaz tenha sido assassinado com o uso de um martelo, que foi achado dentro da casa em que ele morava, com o cabo sujo de sangue.

Segundo a polícia, o corpo do rapaz foi encontrado no terreno que fica ao lado da residência, que também tinha rastros de sangue nos cômodos. Por causa do remédio que toma para conseguir dormir, a mãe dele não ouviu nada e ficou sabendo da morte do filho quando policiais bateram na porta do quarto, já por volta das 2h30.

"Ela já faz esse tratamento há cerca de cinco anos e tinha tomado o comprimido por volta das 23 horas, porque estava sem dormir há dois dias", contou Priscila Walter Bermond Cardoso, irmã de Avilson. De acordo com ela, o irmão morava com a mãe e o martelo encontrado sujo de sangue era deles, ficava guardado dentro da gaveta de um armário.

"Tinha sangue no quarto dele, na beira da cama, no interruptor. Meu irmão ainda desceu as escadas, porque tinha sangue na parede, na cortina..." Priscila Walter Bermond Cardoso - Irmã da vítima e vendedora

Ainda em choque pela perda e pela cena encontrada, a família não tem ideia de quem possa ter feito tamanha barbaridade. "A gente não sabe de nada. Não sabíamos de nenhum desentendimento com ninguém. Se ele estava sendo ameaçado por algum motivo, a gente não ficou sabendo", disse a irmã.

Avilson Bermond Júnior tinha 25 anos e foi encontrado morto em Domingos Martins Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Ele era carinhoso, uma pessoa brincalhona, divertida e atenciosa. Éramos muito próximos e sempre conversávamos sobre a vida", lembrou Priscila. Segundo ela, a mãe de 54 anos e a avó de 76 anos estão desoladas, à base de remédio. "Nossa família acabou. Queremos saber o que aconteceu e por quê", afirmou.

FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA E AMANTE DOS ANIMAIS

Desde setembro do ano passado, Avilson Bermond Júnior era funcionário da Prefeitura de Domingos Martins e trabalhava recolhendo lixo seco na cidade. Durante um dia de trabalho em fevereiro, ele encontrou três gatos abandonados dentro de uma caixa de papelão e se mobilizou para conseguir um lar para os animais.

As últimas duas publicações feitas por ele em uma rede social são exatamente sobre esse episódio, uma das quais ele comemora que os filhotes foram adotados e agradece a ajuda. Por meio de nota, a Prefeitura de Domingos Martins lamentou o ocorrido e afirmou se solidarizar com familiares e amigos "neste momento tão difícil".

Publicações foram feitas no final de fevereiro e no início de março deste ano Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O CRIME E A INVESTIGAÇÃO

Polícia Militar confirmou o "homicídio por outras formas" e detalhou que "os militares encontraram diversas manchas de sangue , a mãe da vítima, que relatou que não estava entendendo nada, já que estava dormindo porque toma remédio controlado, e um martelo de madeira sujo de sangue".

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Domingos Martins, mas que ainda não sabe quem cometeu o crime e nenhum suspeito foi detido até o momento. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", alegou.