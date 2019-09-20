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São Geraldo

Quatro são presos após perseguição terminar em colisão na Serra

Agentes da Guarda Municipal da Serra apreenderam porções de maconha, crack e cocaína com os suspeitos

Publicado em 

20 set 2019 às 05:25

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 05:25

Quatro são presos após perseguição terminar em colisão na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três homens e uma mulher foram presos na noite desta quinta-feira (19) após uma perseguição que terminou com uma colisão no bairro São Geraldo, na Serra, no Espírito Santo. No veículo onde os suspeitos estavam foi encontrado maconha, crack, cocaína e um celular roubado.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, agentes faziam patrulhamento pela região quando, ao perceber a presença da viatura, o motorista de um carro preto fugiu em direção a ES-010. Outras equipes da corporação foram acionadas e um cerco foi feito para acompanhar o veículo.
Ainda de acordo com o agente Fernando Falcão, durante o trajeto, os suspeitos que estavam no carro dispensaram objetos e, após baterem em um gelo baiano na altura de Jardim Limoeiro, eles foram abordados e presos.
"Foi dada a ordem de parada, eles fizeram que iriam parar o veículo e aceleraram. Foi onde eu e meu companheiro prosseguimos em acompanhamento junto com a moto patrulha e eles se evadiram cortando por dentro dos bairros sentido ES-010. Nós fomos atrás e graças a Deus obtivemos sucesso em deter esses indivíduos", explicou o agente Fernando Falcão.
Os suspeitos Cristian Andresa Meiga, Rubiã Morozewsky Pinto, Lucas dos Santos Mattos e Natanael dos Santos foram presos e encaminhados ao plantão policial da Serra. Lucas, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi levado direto para o presídio.
"Ao conversar com o Lucas ele falou que ele fugiu por ter esse mandado de prisão em aberto em seu desfavor", concluiu o agente Fernando Falcão.

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