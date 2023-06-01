Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Mateus

Procurado por morte na Bahia é preso trabalhando como ambulante no ES

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto desde setembro do ano passado pela morte de um adolescente, na cidade baiana de Cipó
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 jun 2023 às 08:13

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 08:13

Suspeito chegando na Delegacia de São Mateus
Suspeito foi algemado e conduzido à Delegacia de São Mateus Crédito: Divulgação/PCES
Um homem, de 56 anos, suspeito de assassinar um adolescente, de 16, foi preso enquanto trabalhava como vendedor ambulante no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (31). Ronaldo de Jesus tinha mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, que aconteceu na cidade baiana de Cipó, desde setembro do ano passado. As investigações apontam que a vítima teria mantido um relacionamento com a ex-companheira do homem, o que teria motivado o crime.
Após receber informações, policiais civis e penais foram até o local onde Ronaldo estaria trabalhando. O suspeito foi abordado e informado sobre o mandado. Ele não reagiu, mas foi algemado para evitar fuga, segundo a Polícia Civil.
Ronaldo foi encaminhado até a Delegacia Regional de São Mateus para serem adotadas as medidas cabíveis.

Veja Também

Cidade do ES é condenada a indenizar homem que caiu em bueiro

Homem é assassinado em charrete na frente da família no Caparaó

Homem é atropelado e arremessado por moto na contramão em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Polícia Civil São Mateus Sejus ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES
Imagem de destaque
Aposentada prepara cachorros-quentes para romaria: 'Cheguei a fazer até mil'
Imagem de destaque
Trump reforça ultimato de 48 horas antes que 'inferno se abata' sobre o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados