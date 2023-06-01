Procurado por morte na Bahia é preso trabalhando como ambulante no ES

Um homem, de 56 anos, suspeito de assassinar um adolescente, de 16, foi preso enquanto trabalhava como vendedor ambulante no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (31). Ronaldo de Jesus tinha mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, que aconteceu na cidade baiana de Cipó, desde setembro do ano passado. As investigações apontam que a vítima teria mantido um relacionamento com a ex-companheira do homem, o que teria motivado o crime.
Após receber informações, policiais civis e penais foram até o local onde Ronaldo estaria trabalhando. O suspeito foi abordado e informado sobre o mandado. Ele não reagiu, mas foi algemado para evitar fuga, segundo a Polícia Civil.
Ronaldo foi encaminhado até a Delegacia Regional de São Mateus para serem adotadas as medidas cabíveis.