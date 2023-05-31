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À luz do dia

Homem é assassinado em charrete na frente da família no Caparaó

Vítima, de 70 anos, foi morta quando seguia com a mulher e a filha em direção ao campo de futebol do distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

31 mai 2023 às 18:17

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 18:17

Um homem de 70 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (31), no distrito de São Pedro de Rates, em Guaçuí, região do Caparaó no Espírito Santo. No momento do crime, a vítima estava com a esposa e a filha. 
De acordo com a Polícia Militar, a filha relatou que seguia a pé, acompanhando o pai e a mãe, que estavam em uma charrete em direção ao campo de futebol do distrito. Nesse momento, dois suspeitos, em uma moto, passaram por trás da família e atiraram. 
A vítima foi encontrada pelos policiais militares caída dentro da charrete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. 
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. 
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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