Homem é assassinado em charrete na frente da família no Caparaó

De acordo com a Polícia Militar, a filha relatou que seguia a pé, acompanhando o pai e a mãe, que estavam em uma charrete em direção ao campo de futebol do distrito. Nesse momento, dois suspeitos, em uma moto, passaram por trás da família e atiraram.
A vítima foi encontrada pelos policiais militares caída dentro da charrete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.