Procurado por homicídio na Bahia é preso fazendo corrida por aplicativo em Vila Velha

Um homem de 29 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso em Vila Velha enquanto fazia corrida por aplicativo em uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (14). Antes de ser levado à prisão, os agentes da Guarda Municipal de Vitória o perseguiram da Enseada do Suá, na Capital, até um terminal rodoviário na cidade canela-verde. O nome do detido não foi informado.

Conforme a corporação, o preso é vinculado a uma facção de Salvador (BA) e era um dos alvos da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da qual a Guarda faz parte.

“O suspeito possui mandado de prisão preventiva em aberto, desde setembro do ano passado, pelo crime de homicídio em Ilhéus (BA). Além do mandado, o detido possui passagens por lesão corporal, tráfico de drogas, homicídio qualificado, estelionato e porte ilegal de arma de fogo”, contou a corporação.

Procurado por assassinato na Bahia é preso pela Guarda de Vitória fazendo corrida por aplicativo Crédito: Reprodução | Guarda Municipal de Vitória

O homem acabou sendo identificado pela Central de Monitoramento da prefeitura enquanto seguia para pegar um cliente. Quando percebeu que seria abordado pelos agentes, o suspeito fugiu. Nesse momento começou uma perseguição que passou pela Terceira Ponte até chegar no terminal.

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