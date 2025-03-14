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Abordado em Vitória

Procurado por homicídio na Bahia é preso fazendo corrida por aplicativo em Vila Velha

Até prender o homem de 29 anos foi preso após uma perseguição que começou na Enseada do Suá, em Vitória, e terminou na cidade vizinha

Publicado em 14 de Março de 2025 às 18:50

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 mar 2025 às 18:50
Um homem de 29 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso em Vila Velha enquanto fazia corrida por aplicativo em uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (14). Antes de ser levado à prisão, os agentes da Guarda Municipal de Vitória o perseguiram da Enseada do Suá, na Capital, até um terminal rodoviário na cidade canela-verde. O nome do detido não foi informado.
Conforme a corporação, o preso é vinculado a uma facção de Salvador (BA) e era um dos alvos da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da qual a Guarda faz parte.
“O suspeito possui mandado de prisão preventiva em aberto, desde setembro do ano passado, pelo crime de homicídio em Ilhéus (BA). Além do mandado, o detido possui passagens por lesão corporal, tráfico de drogas, homicídio qualificado, estelionato e porte ilegal de arma de fogo”, contou a corporação. 
Procurado por assassinato na Bahia é preso pela Guarda de Vitória fazendo corrida por aplicativo
Procurado por assassinato na Bahia é preso pela Guarda de Vitória fazendo corrida por aplicativo Crédito: Reprodução | Guarda Municipal de Vitória
O homem acabou sendo identificado pela Central de Monitoramento da prefeitura enquanto seguia para pegar um cliente. Quando percebeu que seria abordado pelos agentes, o suspeito fugiu. Nesse momento começou uma perseguição que passou pela Terceira Ponte até chegar no terminal.
Procurado por homicídio na Bahia é preso fazendo corrida por aplicativo em Vila Velha
O detido foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, que também faz parte da Ficco, grupo destinado ao enfrentamento do crime organizado e que reúne forças de segurança de várias esferas para trocar informações e chegar à prisão de envolvidos.

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