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Veio de MG

PRF apreende mais de 300 quilos de maconha dentro de carro em Viana

Motorista foi abordado na BR 101, nesta quarta-feira (14); droga estava no porta-malas e no banco traseiro do veículo; condutor receberia R$ 11 mil pelo serviço
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 jun 2023 às 21:34

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 21:34

Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um veículo que trafegava pela BR 101, em Viana, na noite desta quarta-feira (14). O motorista, que é capixaba, revelou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava trazendo a droga de Minas Gerais.
A maconha estava embalada em 324 tabletes, colocados no porta-malas e no banco traseiro do veículo. Ao todo, eram 304 quilos do entorpecente.

PRF apreende mais de 300 quilos de maconha dentro de carro em Viana

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o motorista tem 40 anos e mora em Cariacica. O suspeito disse que não sabia para quem iria entregar a droga: as ordens de como e para quem ele iria destinar a maconha chegariam por mensagem. Para o "serviço", ele receberia R$ 11 mil.
Até a publicação desta matéria, o homem e o veículo ainda estavam no posto da PRF, onde os agentes tentavam mais detalhes sobre a origem e destino da droga.

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