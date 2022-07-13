Presos irmãos suspeitos de matar homem após jogo de baralho no ES

Titular da Delegacia de Vila Valério, a delegada Gabriella Zaché revelou que o mais velho é dono do estabelecimento onde o assassinato aconteceu e chegou a ser impedido de cometer o homicídio, na primeira vez que tentou, por uma pessoa que estava no local e conseguiu retirar a arma dele.

"Na ocasião, a vítima estava dentro do estabelecimento, jogando baralho com o suspeito de 21 anos. Após discutir verbalmente, ele disse que mataria a vítima. Mesmo impedido uma vez, ele saiu do local de moto, foi até a casa do irmão, pegou outra arma, voltou com ele e atirou na vítima" Gabriella Zaché - Delegada titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério

AS PRISÕES

Os policiais civis localizaram o adolescente na casa de um irmão, no Centro de Vila Valério, e informaram ele e a família sobre o mandado de internação. Já o jovem de 21 anos estaria abrigado na casa de uma tia no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Estado

Durante a ação, a equipe recebeu a informação de que o mais velho dor irmãos havia embarcado em um ônibus para Barra de São Francisco. O coletivo acabou interceptado no distrito de Nestor Gomes, ainda em São Mateus, e o mandado de prisão contra ele foi cumprido.