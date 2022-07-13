Presos irmãos suspeitos de matar homem após jogo de baralho no ES

Dois irmãos foram presos, suspeitos de assassinar André Klitzke, de 30 anos, por causa de uma discussão durante um jogo de baralho em um bar na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de 30 de junho deste ano, em Córrego Dourado. Segundo a Polícia Civil, o jovem de 21 anos e o adolescente de 17 anos fugiram depois do crime, mas foram detidos na noite dessa terça-feira (12).
Titular da Delegacia de Vila Valério, a delegada Gabriella Zaché revelou que o mais velho é dono do estabelecimento onde o assassinato aconteceu e chegou a ser impedido de cometer o homicídio, na primeira vez que tentou, por uma pessoa que estava no local e conseguiu retirar a arma dele.
"Na ocasião, a vítima estava dentro do estabelecimento, jogando baralho com o suspeito de 21 anos. Após discutir verbalmente, ele disse que mataria a vítima. Mesmo impedido uma vez, ele saiu do local de moto, foi até a casa do irmão, pegou outra arma, voltou com ele e atirou na vítima"
Segundo a Polícia Militar, André Klitzke foi atingido por um tiro no rosto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda prestou os primeiros socorros a ele, que não resistiu ao ferimento.
AS PRISÕES
Os policiais civis localizaram o adolescente na casa de um irmão, no Centro de Vila Valério, e informaram ele e a família sobre o mandado de internação. Já o jovem de 21 anos estaria abrigado na casa de uma tia no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado.
Durante a ação, a equipe recebeu a informação de que o mais velho dor irmãos havia embarcado em um ônibus para Barra de São Francisco. O coletivo acabou interceptado no distrito de Nestor Gomes, ainda em São Mateus, e o mandado de prisão contra ele foi cumprido.
A Polícia Civil informou que eles foram conduzidos à Delegacia de Vila Valério, sendo o adolescente encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, e o jovem, ao Sistema Prisional. No final do inquérito, o jovem deve responder por homicídio, e o adolescente, a ato análogo ao mesmo crime.