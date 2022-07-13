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Vila Valério

Presos irmãos suspeitos de matar homem após jogo de baralho no ES

André Klitzke foi morto com um tiro no rosto em um bar em Vila Valério, em junho deste ano; jovem de 21 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 jul 2022 às 17:03

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 17:03

Dois irmãos foram presos, suspeitos de assassinar André Klitzke, de 30 anos, por causa de uma discussão durante um jogo de baralho em um bar na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de 30 de junho deste ano, em Córrego Dourado. Segundo a Polícia Civil, o jovem de 21 anos e o adolescente de 17 anos fugiram depois do crime, mas foram detidos na noite dessa terça-feira (12).
Titular da Delegacia de Vila Valério, a delegada Gabriella Zaché revelou que o mais velho é dono do estabelecimento onde o assassinato aconteceu e chegou a ser impedido de cometer o homicídio, na primeira vez que tentou, por uma pessoa que estava no local e conseguiu retirar a arma dele.
"Na ocasião, a vítima estava dentro do estabelecimento, jogando baralho com o suspeito de 21 anos. Após discutir verbalmente, ele disse que mataria a vítima. Mesmo impedido uma vez, ele saiu do local de moto, foi até a casa do irmão, pegou outra arma, voltou com ele e atirou na vítima"
Gabriella Zaché - Delegada titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério
Segundo a Polícia Militar, André Klitzke foi atingido por um tiro no rosto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda prestou os primeiros socorros a ele, que não resistiu ao ferimento.

AS PRISÕES

Os policiais civis localizaram o adolescente na casa de um irmão, no Centro de Vila Valério, e informaram ele e a família sobre o mandado de internação. Já o jovem de 21 anos estaria abrigado na casa de uma tia no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado.
Durante a ação, a equipe recebeu a informação de que o mais velho dor irmãos havia embarcado em um ônibus para Barra de São Francisco. O coletivo acabou interceptado no distrito de Nestor Gomes, ainda em São Mateus, e o mandado de prisão contra ele foi cumprido.
A Polícia Civil informou que eles foram conduzidos à Delegacia de Vila Valério, sendo o adolescente encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, e o jovem, ao Sistema Prisional. No final do inquérito, o jovem deve responder por homicídio, e o adolescente, a ato análogo ao mesmo crime.

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