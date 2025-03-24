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Na delegacia

Preso por se tocar ao ver meninas abre algemas com brinco e foge em Cariacica

Homem foi detido após ser flagrado tocando as próprias partes íntimas enquanto olhava para duas meninas na casa da companheira dele; ele foi recapturado após a fuga

Publicado em 24 de Março de 2025 às 08:27

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 mar 2025 às 08:27
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica, para onde o suspeito foi levado Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 29 anos foi detido após ser flagrado tocando as próprias partes íntimas enquanto observava a filha e a ex-enteada da companheira dele, em um bairro de Cariacica, no último domingo (23). Só que a história não terminou por aí: após ser levado para a delegacia, o suspeito conseguiu abrir a algema com um brinco e fugir, mas acabou capturado novamente na rua atrás da unidade policial.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou pela madrugada. A companheira do suspeito, de 28 anos, relatou que o homem chegou em casa embriagado e agressivo. Depois disso, ela encontrou o criminoso no quarto da filha e da ex-enteada dela — as duas não tiveram a idade informada, mas são menores de idade —, tocando as próprias partes íntimas e olhando para as meninas, que estavam dormindo.
O boletim de ocorrência não deixa claro qual o grau de parentesco entre as garotas e o suspeito. Para não expor as meninas, o bairro onde o fato aconteceu e o nome do homem não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Fuga ao usar brinco

Diante do flagra, a jovem pegou as meninas e foi para a casa de um vizinho, de onde acionou a polícia. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Enquanto os militares confeccionavam a ocorrência, o criminoso resolveu agir: usando um brinco, ele abriu a algema e saiu correndo. 
Policiais civis e militares foram atrás do homem, que foi novamente capturado na rua que fica atrás da delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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