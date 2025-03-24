Preso por se tocar ao ver meninas abre algemas com brinco e foge em Cariacica

Um homem de 29 anos foi detido após ser flagrado tocando as próprias partes íntimas enquanto observava a filha e a ex-enteada da companheira dele, em um bairro de Cariacica, no último domingo (23). Só que a história não terminou por aí: após ser levado para a delegacia, o suspeito conseguiu abrir a algema com um brinco e fugir, mas acabou capturado novamente na rua atrás da unidade policial.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou pela madrugada. A companheira do suspeito, de 28 anos, relatou que o homem chegou em casa embriagado e agressivo. Depois disso, ela encontrou o criminoso no quarto da filha e da ex-enteada dela — as duas não tiveram a idade informada, mas são menores de idade —, tocando as próprias partes íntimas e olhando para as meninas, que estavam dormindo.
O boletim de ocorrência não deixa claro qual o grau de parentesco entre as garotas e o suspeito. Para não expor as meninas, o bairro onde o fato aconteceu e o nome do homem não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Fuga ao usar brinco
Diante do flagra, a jovem pegou as meninas e foi para a casa de um vizinho, de onde acionou a polícia. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Enquanto os militares confeccionavam a ocorrência, o criminoso resolveu agir: usando um brinco, ele abriu a algema e saiu correndo.
Policiais civis e militares foram atrás do homem, que foi novamente capturado na rua que fica atrás da delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).