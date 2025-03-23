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Tentativa de homicídio

Homem é alvo de tiros e adolescente acaba atingida por bala perdida em Cariacica

Suspeito de moto passou atirando em direção ao homem e acabou baleando uma adolescente de apenas 17 anos que estava na mesma rua

Publicado em 23 de Março de 2025 às 17:02

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 mar 2025 às 17:02
Um homem de 29 anos foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã deste domingo (23) no bairro Flexal I, em Cariacica e, durante o ataque, uma adolescente de 17 anos que estava na mesma rua da ocorrência também foi baleada. O caso de violência foi o segundo registrado na região em menos de 24 horas.
Na tarde de sábado, um jovem foi assassinado com vários disparos e outro foi baleado no olho em Flexal II, localidade vizinha. Apesar da proximidade das ocorrências, não há confirmação se os casos possuem alguma relação.
No incidente deste domingo, o homem baleado relatou à Polícia Militar (PMES) que estava em uma rua de Flexal I quando um indivíduo em uma moto passou atirando na direção dele, atingindo também a jovem de 17 anos que estava próxima. Segundo a equipe médica que atuou no resgate, as vítimas têm estado de saúde estável e sem risco de morte.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, mas que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Ainda segundo a corporação, a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia, onde não é necessário se identificar para denunciar.
“Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, sinalizou a PC.

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