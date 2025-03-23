Homem é alvo de tiros e adolescente acaba atingida por bala perdida em Cariacica

Um homem de 29 anos foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã deste domingo (23) no bairro Flexal I, em Cariacica e, durante o ataque, uma adolescente de 17 anos que estava na mesma rua da ocorrência também foi baleada. O caso de violência foi o segundo registrado na região em menos de 24 horas.
Na tarde de sábado, um jovem foi assassinado com vários disparos e outro foi baleado no olho em Flexal II, localidade vizinha. Apesar da proximidade das ocorrências, não há confirmação se os casos possuem alguma relação.
No incidente deste domingo, o homem baleado relatou à Polícia Militar (PMES) que estava em uma rua de Flexal I quando um indivíduo em uma moto passou atirando na direção dele, atingindo também a jovem de 17 anos que estava próxima. Segundo a equipe médica que atuou no resgate, as vítimas têm estado de saúde estável e sem risco de morte.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, mas que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Ainda segundo a corporação, a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia, onde não é necessário se identificar para denunciar.
“Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, sinalizou a PC.