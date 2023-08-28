Preso por assediar mulher em Vitória já cometeu outros crimes, diz polícia

A Polícia Civil prendeu Matheus dos Santos Vasconcellos, 25 anos, que confessou ter assediado uma mulher no bairro República, em Vitória, na última quarta-feira (23) . A vítima - uma assistente social - passeava com o cachorro quando o homem passou de bicicleta e pegou, sem permissão, nos glúteos dela. De acordo com a polícia, ele também é responsável por outros casos de importunação sexual.

Matheus dos Santos Vasconcellos, 25 anos Crédito: Divulgação / Polícia Civil

"Assim que a Polícia Civil teve conhecimento dos fatos, iniciamos as apurações. Embora tenha se apresentado espontaneamente, dois dias depois, o que nos impediu a prisão em flagrante, nós rapidamente representamos pela cautelar e conseguimos prendê-lo depois" Juliana Saadeh - Delegada e titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória

A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória localizou e identificou outras vítimas de Matheus, o que contribuiu para a Justiça acatar o pedido de prisão preventiva. "Para robustecer essa prisão, a equipe localizou outras vítimas dele. Tomamos as declarações dessas vítimas e, imediatamente, fomos ao Ministério Público, que deu parecer favorável. Depois o Judiciário, tendo o juiz prontamente expedido o mandado de prisão preventiva de Matheus", explicou a delegada Juliana Saadeh.

Prisão

Matheus dos Santos Vasconcellos foi preso no sábado (26), um dia depois de se apresentar à polícia, mas ter sido liberado por não estar no período de flagrante. Ele foi localizado em Carapebus, na Serra . O homem foi detido, não resistiu à prisão, e foi levado para a Delegacia Regional da cidade.

No fim da tarde de quinta-feira (24), o homem compareceu espontaneamente à Polícia Civil, conforme a advogada dele, Paloma Maroto Gasiglia, afirmou à reportagem, em nota . Ela disse que o indivíduo se colocou inteiramente à disposição da Justiça e se comprometeu a colaborar com a investigação. "Nós fizemos contato com a delegacia, pedimos para que ele fosse ouvido. Ele foi ouvido, se colocou inteiramente à disposição da polícia para prestar todos os esclarecimentos", disse a advogada.

A delegada Juliana Saadeh reforçou que a prisão dele não foi possível no dia pois já havia passado o tempo de flagrante.

Relembre

Uma assistente social viveu momentos de terror enquanto caminhava e passeava com o cachorrinho, na quarta-feira (23), no Bairro República, em Vitória. Por volta das 7 horas, a vítima foi assediada por um homem, que apareceu de bicicleta e agarrou, sem permissão, os glúteos dela. À reportagem de A Gazeta, a mulher, que não quis se identificar, contou que tinha acabado de sair de casa quando tudo aconteceu. Pelas imagens, é possível ver que a ação do suspeito dura menos de trinta segundos. O caso ocorreu na rua Amarílio Lunz, próxima à Avenida Adalberto Simão Nader.

"Como eu estava de costas, não consegui ver ele se aproximando. Chegou, me deu um tapa e saiu. Eu quase caí. E ainda disse coisas horrorosas, como que ia me levar para a casa dele. Senti muito medo. Comecei a gritar e umas três pessoas saíram de um imóvel, achando que eu tinha sido assaltada. Voltei para casa na hora", relembrou.

"Não tinha como eu saber se ele estava armado ou não, então fiquei muito assustada. Não tive nem reação. Nunca passei por isso, a gente fica até com vergonha de contar o que sofreu" X - Mulher que foi assediada em rua de Vitória

Ainda de acordo com a vítima, após o ocorrido, outras mulheres relataram que já passaram pela mesma situação na região. Uma delas, inclusive, também teria sofrido uma tentativa de assalto. Embora ainda esteja com medo, a assistente social garantiu que irá fazer uma denúncia para não deixar o suspeito impune.

"Já trabalhei na área de Direitos Humanos, e pude ver, de perto, que é muito comum a mulher se sentir culpada. Mas a gente tem que denunciar. Hoje foi comigo, mas também pode acontecer com outra mulher, uma adolescente, uma criança. É uma forma de nos protegermos disso", frisou.

Buscas na casa do suspeito

Assim que o caso veio à tona, a polícia identificou Matheus e buscas chegaram a ser feitas na casa dele, no entanto, ele conseguiu fugir. No local, o homem deixou a bicicleta utilizada no crime e objetos relacionados a outras ocorrências. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o delegado responsável pelo 8ª Distrito Policial (DP) de Goiabeiras, Isaias Tadeu, informou que a busca foi feita por policiais militares ainda na quarta, dia do crime.

“Houve a denúncia de que um elemento tinha importunado sexualmente uma moradora do bairro República e, diante das imagens, [os militares] conseguiram e identificar o homem como referido suspeito/autor”, afirmou.

Outro caso