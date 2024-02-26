Preso mais um suspeito de envolvimento em morte no golpe do sexo no ES

Gilberto foi encontrado morto em casa alugada via aplicativo Crédito: Acervo Pessoal | Ronaldo Rodrigues

A detenção ocorreu após a polícia receber informações de que o indivíduo havia embarcado em ônibus na cidade de Belo Horizonte com destino a Vitória. Os policiais abordaram o veículo na altura do município de Ibatiba e identificaram o investigado.

O jovem é o terceiro preso suspeito de envolvimento no crime ocorrido no dia 18 de fevereiro. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Presos no dia 20

Simão Pedro de Novaes Brito, detido em Vila Velha (capixaba), 22 anos;

Samuel Novaes Brito, detido em Brejetuba (capixaba), 20 anos;



Foragidos

Mulher trans (Joinville, Santa Catarina), 25 anos;

Gael Herivan;

Foi morto em casa alugada via app

Gilberto foi morto dentro de uma casa alugada via aplicativo, atraído ao imóvel para fazer um programa sexual. Segundo a Polícia Civil, ele teria pagado pelo encontro com um dos suspeitos, mas houve um desentendimento quanto ao valor do serviço. Ao todo, cinco pessoas estão envolvidas com o crime, incluindo dois irmãos.

Tudo começou a desandar quando os suspeitos viram que a vítima chegou ao local em um carro de luxo, despertando a atenção deles. Enquanto um dos criminosos permaneceu com Gilberto dentro do apartamento, os comparsas esperaram do lado de fora, na rua.

De acordo com as investigações, o programa foi inicialmente ofertado a R$ 100. "Ao fim do programa, essas três pessoas foram acionadas e entraram na residência. Ao pagar o programa, os suspeitos disseram que já era R$ 1 mil. Começou uma discussão. Amarraram a vítima, amordaçaram, torturam, espancaram, deram choque, esquentaram ferro e a queimaram", explicou o delegado Tarik Souki.