Corpo em imóvel: vítima foi morta após programa sexual em Vila Velha

O homem de 59 anos, identificado como Gilberto Ferraz de Sena Júnior, morto dentro de uma casa alugada via aplicativo em Jockey de Itaparica, Vila Velha , foi atraído ao imóvel para fazer um programa sexual. Segundo a Polícia Civil, ele teria pagado pelo encontro com um dos suspeitos, mas houve um desentendimento quanto ao valor do serviço. Ao todo, cinco pessoas estão envolvidas com o crime, incluindo dois irmãos.

Imagens divulgadas pela corporação durante uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (22), mostram o momento em que a vítima chega e passa na frente da residência de carro (Jeep Compass), por volta das 16h40 do último domingo (18). Uma hora e meia depois, pelo menos três criminosos saem do local a pé.

O delegado Tarik Souki, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, explicou que o grupo criminoso já era investigado por aplicar golpes em todo o País. A estratégia deles consistia em oferecer serviços sexuais por um valor muito baixo. No entanto, após o ato, esse preço subia sem o consentimento da vítima, que se sentia coagida e acabava pagando pelo acréscimo.

Gilberto foi encontrado morto em casa alugada via aplicativo Crédito: Acervo Pessoal | Ronaldo Rodrigues

TV Gazeta, eles são Simão Pedro de Novaes Brito e Samuel Novaes Brito. Alguns dos suspeitos são de outros Estados, como Brasília e Santa Catarina. Dois deles, apontados pela Polícia Civil como irmãos, foram presos nessa terça-feira (22) . De acordo com apuração da repórter Any Cometti, da, eles são Simão Pedro de Novaes Brito e Samuel Novaes Brito.

Presos

Simão Pedro de Novaes Brito detido em Vila Velha (capixaba), 22 anos;

Samuel Novaes Brito, detido em Brejetuba (capixaba), 20 anos;



Foragidos

Mulher (Joinville, Santa Catarina), 25 anos;

Suspeito de 21 anos;

Gael Herivan.

Tudo começou a desandar quando os suspeitos viram que a vítima chegou ao local em um carro de luxo, despertando a atenção deles. Enquanto um dos criminosos permaneceu com Gilberto dentro do apartamento, os comparsas esperaram do lado de fora, na rua. De acordo com o delegado, o programa foi inicialmente ofertado a R$ 100.

Homem foi encontrado morto em casa alugada via aplicativo Crédito: Ronaldo Rodrigues

"Ao fim do programa, essas três pessoas foram acionadas e entraram na residência. Ao pagar o programa, os suspeitos disseram que já era R$ 1 mil. Começou uma discussão. Amarraram a vítima, amordaçaram, torturam, espancaram, deram choque, esquentaram ferro e a queimaram", explicou Tarik.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (22), durante uma coletiva de imprensa, mostram o momento em que a vítima chega na residência, por volta das 16h40. Uma hora e meia depois, os suspeitos saem do local a pé.

Em nota, a Airbnb, informou que está analisando o caso e permanece à disposição para ajudar as autoridades nas investigações.

O caso

Uma mulher tomou um susto na noite do último domingo (18), após alugar um imóvel dela pelo aplicativo Airbnb. Ao entrar no local, encontrou um homem morto em um dos cômodos da residência.

Ela relatou que, para complementar a renda, alugou a casa para quatro pessoas. Conforme apuração da TV Gazeta, o grupo chegou ao local no início da tarde de domingo (18) e permaneceu até por volta das 20h. Nesse meio tempo, outro homem foi até o local, mas não saiu do imóvel.

No boletim de ocorrência consta que a dona do imóvel foi ao espaço na noite deste domingo (18) conferir os pertences, após o grupo fazer checkout (deixar o espaço), e encontrou um dos homens caído no chão.