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Crime

Porteiro recebe ligação, sai de casa e é morto com vários tiros na Serra

Pablo Diogenes Sarmento da Silva dos Santos, de 29 anos, morava em Vitória e foi surpreendido assim que chegou ao bairro Jardim Carapina, na noite de domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2024 às 08:31

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 08:31

Pablo Diogenes Sarmento da Silva dos Santos, 29 anos, porteiro morto na Serra
Pablo Diogenes Sarmento da Silva dos Santos, 29 anos, porteiro morto na Serra Crédito: Redes Sociais
Após receber uma ligação, um porteiro de 29 anos saiu de casa, em Vitória, e foi até o bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (7). Assim que estacionou o carro e desembarcou, ele foi morto com vários tiros pelo corpo. A vítima foi identificada como Pablo Diogenes Sarmento da Silva dos Santos. 
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Pablo trabalhava como porteiro em uma creche. Familiares dele disseram para a polícia que não sabem quem fez a ligação para ele ou qual o teor do telefonema. A vítima morreu na rua Salvador, antes mesmo da chegada do socorro, com diversas perfurações pelo corpo. 
Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".

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