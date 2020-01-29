Policiais federais prendem suspeito de tráfico em operação na Ilha do Príncipe

Uma operação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira (29).
A Operação Ilhéu contou com a participação de 18 policiais. A partir das informações coletadas nesta fase, a polícia espera identificar outros envolvidos na atividade criminosa. Os agentes investigam os crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
"A partir dos dados coletados e apreendidos durante a deflagração, espera-se concluir essa fase investigativa com o completo esclarecimento dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos na atividade ilícita", diz o trecho da nota enviada pela PF.