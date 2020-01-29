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Vitória

Policiais federais prendem suspeito de tráfico em operação na Ilha do Príncipe

A ação contra o tráfico de drogas foi realizada na manhã desta quarta-feira (29). Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 13:47
Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma operação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira (29).
A Operação Ilhéu contou com a participação de 18 policiais. A partir das informações coletadas nesta fase, a polícia espera identificar outros envolvidos na atividade criminosa. Os agentes investigam os crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 
"A partir dos dados coletados e apreendidos durante a deflagração, espera-se concluir essa fase investigativa com o completo esclarecimento dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos na atividade ilícita", diz o trecho da nota enviada pela PF.

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