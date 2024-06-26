Polícia prende suspeito de mandar matar homem em Afonso Cláudio

Suspeito de mandar matar homem em Afonso Cláudio é preso Crédito: Polícia Civil

Um idoso de 68 anos foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (25), em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de mandar matar um homem na cidade no dia 13 de abril deste ano. A arma que teria sido utilizada no crime foi apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel do indivíduo, que não teve o nome divulgado.

Durante as buscas, foram localizados e apreendidos dois revólveres, sendo um de calibre 22 e o outro de calibre 38, ambos com numeração suprimida, além de 21 munições de calibre 22 e 34 munições de calibre 38. O celular do proprietário do imóvel também foi apreendido. O idoso foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

Sobre o crime

Segundo a investigação, o idoso de 68 anos, seria o mandante do crime, e um filho dele está preso preventivamente por uma tentativa de homicídio contra a mesma vítima no mês de janeiro deste ano, três meses antes do assassinato. O filho, conforme a Polícia Civil, foi interrogado e reconhecido por uma testemunha.