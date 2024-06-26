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Crime

Polícia prende suspeito de mandar matar homem em Afonso Cláudio

Assassinato aconteceu no dia 13 de abril deste ano; arma que teria sido usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil na casa do suspeito, um idoso de 68 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2024 às 13:32

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 13:32

Suspeito de mandar matar homem em Afonso Cláudio é preso Crédito: Polícia Civil
Um idoso de 68 anos foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (25), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de mandar matar um homem na cidade no dia 13 de abril deste ano. A arma que teria sido utilizada no crime foi apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel do indivíduo, que não teve o nome divulgado.  
Durante as buscas, foram localizados e apreendidos dois revólveres, sendo um de calibre 22 e o outro de calibre 38, ambos com numeração suprimida, além de 21 munições de calibre 22 e 34 munições de calibre 38. O celular do proprietário do imóvel também foi apreendido. O idoso foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

Sobre o crime

A vítima foi morta na frente de casa, no bairro João Valim. “Durante as investigações, a equipe colheu depoimentos de testemunhas e outros elementos de informação que corroboraram com o pedido da medida cautelar”, informou o delegado Julio Cesar Cortina.
Segundo a investigação, o idoso de 68 anos, seria o mandante do crime, e um filho dele está preso preventivamente por uma tentativa de homicídio contra a mesma vítima no mês de janeiro deste ano, três meses antes do assassinato. O filho, conforme a Polícia Civil, foi interrogado e reconhecido por uma testemunha.
As investigações agora aguardam o resultado do exame balístico para finalizar o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário.

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homicídio Polícia Civil Afonso Cláudio
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