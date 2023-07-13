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Prejuízo de R$ 100 mil

Polícia prende suspeito de assaltar 10 farmácias na Grande Vitória

Jeferson Pereira de Oliveira, de 30 anos, não ofereceu resistência e chegou a dizer aos policiais que havia "perdido as contas" do número de farmácias que roubou

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 15:03
Um homem de 30 anos, suspeito de assaltar ao menos dez farmácias na Grande Vitória, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (7), no bairro Soteco, em Vila Velha. Jeferson Pereira de Oliveira não ofereceu resistência no momento da abordagem e chegou a dizer aos policiais que havia "perdido as contas" do número de farmácias roubadas. Segundo a apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, a corporação calcula que ele tenha causado um prejuízo de ao menos R$ 100 mil nos últimos meses com os roubos.
Jeferson Pereira de Oliveira foi preso em Vila Velha e estava com um simulacro de arma de fogo
Jeferson Pereira de Oliveira foi preso em Vila Velha e estava com um simulacro de arma de fogo Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Jeferson foi preso pelo mesmo tipo de crime em outubro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, ele foi solto em fevereiro deste ano, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O homem, no entanto, rompeu o dispositivo eletrônico e continuou cometendo crimes.
Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, o homem confessou dez assaltos a farmácias, mas não disse se estes foram os únicos crimes cometidos.
"Só em Vila Velha, ele nos informou que perdeu as contas dos crimes em farmácias. Sabemos também de crimes na Praia do Canto e seis vezes em uma mesma farmácia no Centro de Vitória", afirmou o delegado.
Ainda conforme Gabriel Monteiro, o homem costumava agir sempre da mesma maneira: entrava no local com uma arma, rendia funcionários e levava o dinheiro do caixa e joias usadas pelos trabalhadores. De acordo com a polícia, o homem não roubava celulares porque sabia do risco de ser rastreado. O homem também tinha o hábito de trocar de endereço, fugindo da polícia.
Na casa em que Jeferson foi preso, a polícia apreendeu um par de tênis, uma bolsa utilizada em alguns dos crimes e um simulacro de arma de fogo.
De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, alguns processos em nome de Jeferson Pereira de Oliveira, suspeito de cometer roubos, estão em andamento. Em um deles, em um crime que teria sido cometido em abril deste ano no município de Cariacica, Jeferson foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo e teve o mandado de prisão preventiva decretado.

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