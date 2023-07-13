ES tem 4 adolescentes apreendidos por dia, a maioria por ligação com tráfico

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do ES, SESP Crédito: Fernando Madeira

Ainda conforme as informações, este número representa uma média de 127 apreensões de adolescentes por mês. Ou seja, quatro adolescentes são apreendidos por envolvimento com o tráfico diariamente no Espírito Santo.

O delegado da Polícia Civil Leandro Sperandio explicou que há uma crise social que facilita a entrada dos jovens e adolescentes para a criminalidade.

"Nós acreditamos que há uma crise de autoridade. Adolescentes que têm um problema de relacionamento com os pais, transferem isso com um problema de relacionamento para o com o professor e acabam transferindo isso também para as forças policiais" Leandro Sperandio - Delegado da Polícia Civil

Entradas no sistema socioeducativo

Nesse mesmo intervalo dos seis primeiros meses de 2023, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), responsável pela internação dos menores infratores, registrou 520 entradas de adolescentes no sistema socioeducativo.

Ou seja, nem todos os adolescentes que foram apreendidos pela polícia de janeiro a junho foram internadas. Inicialmente, eles são encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde fazem os primeiros procedimentos antes de serem enviados à Unidade de Internação Provisória (Unip).

A maioria nos adolescentes apreendidos, quando são encaminhados para internação, chegam ao Ciase (57,7%). Depois, a unidade Unip/Linhares recebe 23,8% dos menores, seguido da Unip/Cachoeiro (11%).

Outros dados deste primeiro semestre mostra, que 58,3% dos adolescentes infratores têm apenas o ensino fundamental II como nível de escolaridade. Já entre as idades dos infratores levados à internação, a maioria tem 17 anos (34%), seguido de 16 anos (23,3%) e 15 anos (15%).

Casos reincidentes

De acordo com a Polícia Civil, cinco adolescentes já foram apreendidos em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, por envolvimento com o tráfico de drogas nos seis primeiros meses do ano.

Um dos casos aconteceu no dia 4 de junho, quando a polícia apreendeu pela terceira vez uma adolescente de 16 anos, investigada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Monte Líbano.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Leandro Sperandio, durante a operação foram apreendidos 103 buchas de maconha e 29 pinos de cocaína no quarto da adolescentes.

"Nós acreditamos que ela precisa sofrer uma punição, não só, mas todos os adolescentes que, de forma reiterada, têm cometido esse delito" Leandro Sperandio - Delegado da Polícia Civil

No caso da adolescente, a menor infratora foi encaminhada ao plantão da Delegacia Regional de Aracruz, onde assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Os jovens apreendidos precisam passar por medidas socioeducativas e, muitas vezes, passam por espaços que oferecem acesso à educação, cultura e lazer.

Em João Neiva, um destes locais é a Associação Amigos da Justiça Cidadania Educação e Arte, que oferece diversas oficinas como robótica, jiu-jitsu, grafite e futevôlei.

"A gente tem o objetivo de trazer e ofertar para esses adolescentes, que, muitas vezes, estão em vulnerabilidade social e econômica, um alento, uma oferta de atividades para que eles também sejam contemplados e sigam um novo caminho. É uma problema muito mais social do que criminal" André Maltar - Assistente jurídico da Associação Amigos da Justiça Cidadania Educação e Arte

Além das atividades oferecidas, os meninos e meninas aprendem uma profissão dentro do projeto. O professor Rafael D'Ávila disse que este aprendizado pode gerar renda os adolescentes.