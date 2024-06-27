Polícia prende suspeito de abusar de adolescentes em Cariacica

Delegado Leonardo Vanaz, delegada Thais Cruz, delegada Gabriela Enne, delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda e delegada Gabriella Zaché Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de praticar crimes sexuais contra quatro adolescentes, todos do gênero masculino, com idades entre 13 e 14 anos. A prisão foi realizada na segunda-feira (24), no município da Serra, no local de trabalho do detido. Os crimes ocorreram em Cariacica. O nome do homem não foi informado.

Polícia Civil chegou até o suspeito após a escola acionar os pais dos meninos que decidiram denunciar à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

“Um dos alunos ouviu ele (vítima) comentando sobre uma pessoa que estava pagando para fazer certos atos e levou isso à direção da escola, que procurou os pais”, contou a adjunta da DPCA, delegada Gabriella Zaché.

O suspeito trabalhava em uma empresa terceirizada de internet e morava próximo à escola onde as vítimas estudavam.

Como agia o suspeito

Para atrair as vítimas e fazê-los cometer os atos sexuais, o homem chamava os adolescentes para comer um lanche e oferecia uma quantia em dinheiro. Em outras ocasiões, ofereceu presentes e pizzas.

“Meninos que estavam brincando na rua, andando de bicicleta, ele chamava para comer um lanche e depois oferecia quantia em dinheiro ou presentes para que esses meninos praticassem ato sexual com ele. Ele fazia sempre da mesma forma. Os meninos relataram que ele (suspeito) falava que era comum acontecer isso, que ele já havia feito com outros adolescentes”, disse a delegada Gabriella Zaché.

Os abusos aconteciam tanto na casa dele quanto em um carro. Como trabalhava em uma empresa de prestação de serviço de internet, ele pegava os meninos na rua com o veículo de trabalho e ia para locais ermos para praticar os abusos.

“Importante ressaltar que por conta da idade dos meninos, eles não entendiam que aquilo era um ato sexual. Muitas vezes a gente se preocupa muito em alertar as meninas e acaba deixando os meninos de lado, sendo que os abusos também acontecem com homens”, alertou a delegada.

Uma dos meninos citou outras possíveis três vítimas do suspeito, que serão ouvidas pela polícia. As vítimas contaram à polícia que o homem dizia não praticar os atos sexuais com familiares.

“É importante destacar que muitos alunos tinham atividades extracurriculares na escola até mesmo à noite e esses alunos deixavam de ir até a unidade escolar e o suspeito buscava esses alunos para praticar os atos. É importante os pais monitorarem onde seus filhos estão, se realmente estão nessas atividades extras ou estão indo para outro local”, concluiu delegada Gabriella Zaché.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele não tinha passagens pela polícia e se manteve em silêncio durante o interrogatório. A polícia apreendeu celular e computador do homem para investigar se há mais vítimas.