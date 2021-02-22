Polícia prende padrasto suspeito de abusar de enteada de 12 anos no ES

De acordo com o delegado Diego Aleluia, titular da DPCA, as investigações tiveram início em abril de 2020, depois que a mãe da menina procurou a delegacia. “Ela relatou que estava dormindo com o companheiro e a filha, dentro do mesmo quarto, quando acordou com o grito da menina, que estava sendo tocada pelo padrasto nas partes íntimas. Imediatamente, ela agiu com o intuito de proteger a criança”, afirmou.