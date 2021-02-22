Polícia prende padrasto suspeito de abusar de enteada de 12 anos no ES

Um homem de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos, na Grande Vitória, foi preso nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária.
De acordo com o delegado Diego Aleluia, titular da DPCA, as investigações tiveram início em abril de 2020, depois que a mãe da menina procurou a delegacia. “Ela relatou que estava dormindo com o companheiro e a filha, dentro do mesmo quarto, quando acordou com o grito da menina, que estava sendo tocada pelo padrasto nas partes íntimas. Imediatamente, ela agiu com o intuito de proteger a criança”, afirmou.
Também segundo a PC, o padrasto fugiu de casa e não foi mais encontrado. A família procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que iniciou as investigações. O suspeito foi preso nesta segunda (22), prestou depoimento e foi encaminhado ao presídio. O inquérito policial, em andamento na DPCA, encontra-se em fase final de apuração.