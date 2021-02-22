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Estava foragido

Polícia prende padrasto suspeito de abusar de enteada de 12 anos no ES

Segundo a polícia, o suspeito fugiu de casa após o crime. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra ele, que foi cumprido nesta segunda-feira (22)

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:58

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:58

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos, na Grande Vitória, foi preso nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária.
De acordo com o delegado Diego Aleluia, titular da DPCA, as investigações tiveram início em abril de 2020, depois que a mãe da menina procurou a delegacia. “Ela relatou que estava dormindo com o companheiro e a filha, dentro do mesmo quarto, quando acordou com o grito da menina, que estava sendo tocada pelo padrasto nas partes íntimas. Imediatamente, ela agiu com o intuito de proteger a criança”, afirmou.
Também segundo a PC, o padrasto fugiu de casa e não foi mais encontrado. A família procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que iniciou as investigações. O suspeito foi preso nesta segunda (22), prestou depoimento e foi encaminhado ao presídio. O inquérito policial, em andamento na DPCA, encontra-se em fase final de apuração.

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