Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Polícia prende 7 membros do TCP que tentavam comandar tráfico no Sul do ES

Entre os crimes atribuídos à organização criminosa, há tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e até tortura a uma mulher, familiar de um grupo rival

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 13:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 abr 2025 às 13:19
Operação no Sul do ES
Operação no Sul do ES resulta em arma apreendida e sete presos Crédito: Divulgalção | PCES
Uma operação foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (15), para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) – que, conforme as corporações, tentavam comandar o tráfico de drogas em quatro municípios do Sul do Espírito Santo e na Serra.  Segundo a Polícia Civil, a ação, que contou com apoio de policiais militares, resultou em sete criminosos presos. Entre os crimes atribuídos à organização criminosa, há tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e até tortura a uma mulher, familiar de um grupo rival. 
Dois homens foram presos em ação simultânea na Serra e dois em Cachoeiro de Itapemirim. Já em Iconha, foi preso um idoso de 71 anos, que atuava como taxista e seria responsável por fazer o transporte de drogas na região. Na casa dele, foram apreendidos um carro Volkswagen Voyage, um celular e dinheiro em espécie.
Outras duas pessoas foram presas em Piúma, também por tortura a uma família que pertencia à facção rival. Além de agressões, os suspeitos chegaram a cortar o cabelo da irmã de um inimigo.
Na operação foi apreendida uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira em Rio Novo do Sul. "Com a desarticulação de um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), em outubro do ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) assumiram o controle da Comunidade Santo Antônio, conhecida como ‘Morro Santo Antônio’ (Rio Novo do Sul). A operação desta terça-feira (15) teve como objetivo coibir a continuidade das ações criminosas e restabelecer a ordem na localidade", afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado Djalma Pereira Lemos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil tráfico de drogas Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados