Polícia prende 7 membros do TCP que tentavam comandar tráfico no Sul do ES

Uma operação foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (15), para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) – que, conforme as corporações, tentavam comandar o tráfico de drogas em quatro municípios do Sul do Espírito Santo e na Serra. Segundo a Polícia Civil, a ação, que contou com apoio de policiais militares, resultou em sete criminosos presos. Entre os crimes atribuídos à organização criminosa, há tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e até tortura a uma mulher, familiar de um grupo rival.
Dois homens foram presos em ação simultânea na Serra e dois em Cachoeiro de Itapemirim. Já em Iconha, foi preso um idoso de 71 anos, que atuava como taxista e seria responsável por fazer o transporte de drogas na região. Na casa dele, foram apreendidos um carro Volkswagen Voyage, um celular e dinheiro em espécie.
Outras duas pessoas foram presas em Piúma, também por tortura a uma família que pertencia à facção rival. Além de agressões, os suspeitos chegaram a cortar o cabelo da irmã de um inimigo.
Na operação foi apreendida uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira em Rio Novo do Sul. "Com a desarticulação de um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), em outubro do ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) assumiram o controle da Comunidade Santo Antônio, conhecida como ‘Morro Santo Antônio’ (Rio Novo do Sul). A operação desta terça-feira (15) teve como objetivo coibir a continuidade das ações criminosas e restabelecer a ordem na localidade", afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado Djalma Pereira Lemos.