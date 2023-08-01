Polícia prende 2° suspeito de matar sargento do Exército em Vila Velha

Um jovem de 18 anos, suspeito de matar o sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (31), no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Identificado como Gustavo Glória Aguiar, o homem é o segundo criminoso detido pelo crime, que ocorreu em 21 de abril de 2023.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o suspeito estava na beira de um campo de futebol, assistindo a uma partida. Policiais receberam a informação de que Gustavo estava no local, fizeram um cerco e efetuaram a prisão.
Ainda em abril, poucas horas após o crime, o primeiro suspeito do homicídio foi preso pela Polícia Civil. A corporação não informou o nome do homem, mas disse que ele é conhecido como “Orelha” e foi localizado na casa da mãe. Na residência onde ocorreu a prisão, foi encontrada e recolhida a roupa que o jovem usou no momento do crime. A arma do sargento, que havia sido roubada após o crime, também foi recuperada.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre a prisão.
Relembre o caso
Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha, na madrugada do dia 21 de abril deste ano. Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.
A corporação explicou que, ao receber informações sobre disparos efetuados na direção do bar, uma guarnição prosseguiu até o local e constataram a morte do sargento. O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha.
Em seguida, os policiais foram informados que um outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.
Em nota de pesar publicada no Instagram, o 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro confirmou a morte do Sargento Gustavo Costa e afirmou que ele estava de folga. Destacou ainda que a família dele recebe apoio e psicológico e que os colegas estão consternados a morte.