Polícia prende 2° suspeito de matar sargento do Exército em Vila Velha

Segundo suspeito do crime foi preso na noite desta segunda-feira (31) Crédito: Eduardo Dias

Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o suspeito estava na beira de um campo de futebol, assistindo a uma partida. Policiais receberam a informação de que Gustavo estava no local, fizeram um cerco e efetuaram a prisão.

Ainda em abril, poucas horas após o crime, o primeiro suspeito do homicídio foi preso pela Polícia Civil . A corporação não informou o nome do homem, mas disse que ele é conhecido como “Orelha” e foi localizado na casa da mãe. Na residência onde ocorreu a prisão, foi encontrada e recolhida a roupa que o jovem usou no momento do crime. A arma do sargento, que havia sido roubada após o crime, também foi recuperada.

Rua onde um sargento do Exército foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Diony Silva

Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre a prisão.

Relembre o caso

Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha , na madrugada do dia 21 de abril deste ano. Segundo a Polícia Militar , as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.

A corporação explicou que, ao receber informações sobre disparos efetuados na direção do bar, uma guarnição prosseguiu até o local e constataram a morte do sargento. O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha.

O sargento do Exército Gustavo Martins da Costa e um jovem identificado como Renan Mendes foram assassinados Crédito: Reprodução

Em seguida, os policiais foram informados que um outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.