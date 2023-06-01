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Polícia já tem indicativo sobre quem matou veterinária do ES na Bahia

Corporação diz, porém, que detalhes não podem ser divulgados para não interferir nas investigações; crime ocorreu em junho do ano passado, em Teixeira de Freitas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 jun 2023 às 17:32

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 17:32

Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros depois de ser perseguida em Teixeira de Freitas, na Bahia.
Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, assassinada a tiros depois de ser perseguida em Teixeira de Freitas, na Bahia. Crédito: Reprodução | Redes sociais
A Polícia Civil da Bahia já possui informações sobre a autoria e a motivação da morte da médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, que foi perseguida e assassinada a tiros por dois homens na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul do estado baiano. O crime aconteceu no dia 23 de junho do ano passado.
No entanto, conforme explicou a corporação, detalhes não podem ser divulgados para não interferir no andamento das investigações. Em outubro de 2022, a Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que já tinha ouvido oito testemunhas.
Crislaine era de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e trabalhava como fiscal de qualidade de um frigorífico na cidade baiana. A família acredita que a motivação do crime pode ter relação com uma auditoria no estabelecimento que estava agendada para cinco dias depois da morte da veterinária.
“Nossa família praticamente parou ali. A gente fica indignado, porque a minha filha trabalhava honestamente, era uma pessoa correta, ética. Quem foi o mandante?”, questiona a mãe da vítima, Maria Aparecida Boldrini Faé.
Polícia já tem indicativo sobre quem matou veterinária do ES na Bahia
Mãe de Crislaine, em entrevista à TV Gazeta Norte
Maria Aparecida Boldrini Faé, mãe de Crislaine, em entrevista à TV Gazeta Norte Crédito: Jota Junior
A esperança da família e de amigos é que os autores do crime sejam identificados e presos. O pedido por justiça foi espalhado por meio de outdoors em Teixeira de Freitas.
“Até hoje não vimos um posicionamento firme da Justiça. Eu sei que encontrar o mandante não vai trazer ela de volta, mas vai trazer um acalento para a família e para a classe veterinária”, disse a amiga Gabriela Gaburro, que também é médica veterinária.

Relembre o caso

A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta, quando saía do trabalho em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia.
Família da médica veterinária Crislaine Faé colocou outdoor em Teixeira de Freitas (BA) pedindo justiça
Família de Crislaine Faé colocou outdoor em Teixeira de Freitas (BA) pedindo justiça Crédito: Reprodução
De acordo com a Polícia Civil baiana, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local. Ela estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada.
Crislaine foi atingida por quatro tiros. Segundo o g1 Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.

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