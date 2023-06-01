A Polícia Civil da Bahia já possui informações sobre a autoria e a motivação da morte da médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, que foi perseguida e assassinada a tiros por dois homens na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul do estado baiano. O crime aconteceu no dia 23 de junho do ano passado.
No entanto, conforme explicou a corporação, detalhes não podem ser divulgados para não interferir no andamento das investigações. Em outubro de 2022, a Polícia Civil informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que já tinha ouvido oito testemunhas.
Crislaine era de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e trabalhava como fiscal de qualidade de um frigorífico na cidade baiana. A família acredita que a motivação do crime pode ter relação com uma auditoria no estabelecimento que estava agendada para cinco dias depois da morte da veterinária.
“Nossa família praticamente parou ali. A gente fica indignado, porque a minha filha trabalhava honestamente, era uma pessoa correta, ética. Quem foi o mandante?”, questiona a mãe da vítima, Maria Aparecida Boldrini Faé.
Polícia já tem indicativo sobre quem matou veterinária do ES na Bahia
A esperança da família e de amigos é que os autores do crime sejam identificados e presos. O pedido por justiça foi espalhado por meio de outdoors em Teixeira de Freitas.
“Até hoje não vimos um posicionamento firme da Justiça. Eu sei que encontrar o mandante não vai trazer ela de volta, mas vai trazer um acalento para a família e para a classe veterinária”, disse a amiga Gabriela Gaburro, que também é médica veterinária.
Relembre o caso
A médica veterinária Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, foi morta a tiros depois de ser perseguida por dois homens de motocicleta, quando saía do trabalho em Teixeira de Freitas, cidade do Sul da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil baiana, Crislaine pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra motocicleta bateram contra a vítima, que caiu no chão. Em seguida, um dos suspeitos atirou contra a médica veterinária, que morreu no local. Ela estava saindo do trabalho, ainda de uniforme, quando foi baleada.
Crislaine foi atingida por quatro tiros. Segundo o g1 Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.