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Polícia investiga ossada e cabelos loiros encontrados em cemitério no ES

Coveiro achou ossada desconhecida em túmulo de família durante uma cerimônia de sepultamento em Marilândia. Encontro mobilizou a polícia, que agora apura o caso

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 17:23

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

04 abr 2025 às 17:23
Túmulo; cemitério
Polícia investiga crimes de violação de sepultura e ocultação de cadáver Crédito: Freepik / Imagem ilustrativa
A Polícia Civil investiga o caso de uma ossada com cabelos loiros encontrados no mausoléu de uma família na tarde da última quarta-feira (2), em um cemitério na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que partes de uma ossada haviam sido encontradas em um cemitério. No local, os policiais foram informados de que seria realizado o sepultamento de uma pessoa e, ao abrir a cova, os coveiros encontraram um saco de adubo fechado contendo ossos humanos, incluindo um crânio com cabelos loiros.
 Ainda conforme informações da PM, o material foi recolhido e guardado pelo administrador do cemitério para ser analisado pela perícia.
Túmulo; cemitério
Caso foi descoberto durante cerimônia de sepultamento Crédito: Freepik / Imagem ilustrativa
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da delegacia do município, e que "as diligências visam apurar os crimes de violação de sepultura e ocultação de cadáver". 
Conforme informações preliminares apuradas pelos investigadores, a família responsável pela sepultura onde a ossada foi localizada havia realizado uma reforma no túmulo há cerca de oito meses. Na ocasião, os restos mortais que ali estavam foram transferidos para o ossuário do cemitério, em um saco de alumínio etiquetado, seguindo o procedimento padrão. A Polícia Civil acrescentou que a perícia da Polícia Científica foi acionada e colheu material para exame de DNA, visando identificar a pessoa cujos ossos foram encontrados. 
A Polícia Civil disse ainda que a administração do cemitério "será foi ouvida, e diligências estão em andamento para localizar possíveis novas testemunhas. A investigação segue em andamento".

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