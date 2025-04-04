Polícia investiga ossada e cabelos loiros encontrados em cemitério no ES

Polícia investiga crimes de violação de sepultura e ocultação de cadáver Crédito: Freepik / Imagem ilustrativa

A Polícia Civil investiga o caso de uma ossada com cabelos loiros encontrados no mausoléu de uma família na tarde da última quarta-feira (2), em um cemitério na zona rural de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que partes de uma ossada haviam sido encontradas em um cemitério. No local, os policiais foram informados de que seria realizado o sepultamento de uma pessoa e, ao abrir a cova, os coveiros encontraram um saco de adubo fechado contendo ossos humanos, incluindo um crânio com cabelos loiros.

Ainda conforme informações da PM, o material foi recolhido e guardado pelo administrador do cemitério para ser analisado pela perícia.

Caso foi descoberto durante cerimônia de sepultamento Crédito: Freepik / Imagem ilustrativa

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da delegacia do município, e que "as diligências visam apurar os crimes de violação de sepultura e ocultação de cadáver".

Conforme informações preliminares apuradas pelos investigadores, a família responsável pela sepultura onde a ossada foi localizada havia realizado uma reforma no túmulo há cerca de oito meses. Na ocasião, os restos mortais que ali estavam foram transferidos para o ossuário do cemitério, em um saco de alumínio etiquetado, seguindo o procedimento padrão. A Polícia Civil acrescentou que a perícia da Polícia Científica foi acionada e colheu material para exame de DNA, visando identificar a pessoa cujos ossos foram encontrados.