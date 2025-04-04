Homem morre atropelado por picape ao pular da carroceria do veículo no ES

Um homem morreu atropelado por uma picape após pular da carroceria do mesmo veículo, em uma estrada rural na localidade de Córrego Ferreguete, em Governador Lindenberg , no Noroeste do Espírito Santo . O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4).

Segundo a Polícia Militar , a picape estava subindo um morro com pessoas na carroceria, incluindo a vítima, que não teve nome e idade divulgados. O homem pulou da carroceria quando o veículo desligou e estava descendo de ré. Descontrolada, a picape acabou o atingindo. Ele morreu no local. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Colatina , cidade vizinha.

A PM informou que quando os militares chegaram ao local, encontraram a picape em meio a uma plantação de café e o corpo da vítima caído, já sem sinais de vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestou a morte do homem.

O condutor da picape relatou aos militares que estava indo trabalhar na lavoura de café, no topo do terreno, com outros três colegas, sendo ele e um passageiro na cabine e dois homens na carroceria. Ele contou que, durante o percurso, em subida, o veículo desligou. Ele tentou ligar e seguir viagem, mas o carro perdeu a tração e desceu de ré, ficando desgovernado.

Os ocupantes da carroceria pularam com o carro ainda em movimento, e a vítima acabou atropelada. O outro indivíduo não se feriu, e o que estava na cabine do veículo sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi levado ao hospital para atendimento médico. “O condutor do veículo foi encaminhado a 15ª Regional. Ele realizou o teste do etilômetro que teve como resultado 0,13mg/l, sendo feitas as medidas administrativas”, disse a PM.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 7h23. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.