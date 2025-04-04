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Tragédia

Homem morre atropelado por picape ao pular da carroceria do veículo no ES

Acidente ocorreu em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo; motorista foi encaminhado para delegacia após ser reprovado no teste do bafômetro

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 13:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 abr 2025 às 13:30
Um homem morreu atropelado por uma picape após pular da carroceria do mesmo veículo, em uma estrada rural na localidade de Córrego Ferreguete, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4).
Segundo a Polícia Militar, a picape estava subindo um morro com pessoas na carroceria, incluindo a vítima, que não teve nome e idade divulgados. O homem pulou da carroceria quando o veículo desligou e estava descendo de ré. Descontrolada, a picape acabou o atingindo. Ele morreu no local. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Colatina, cidade vizinha.
A PM informou que quando os militares chegaram ao local, encontraram a picape em meio a uma plantação de café e o corpo da vítima caído, já sem sinais de vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestou a morte do homem.
O condutor da picape relatou aos militares que estava indo trabalhar na lavoura de café, no topo do terreno, com outros três colegas, sendo ele e um passageiro na cabine e dois homens na carroceria. Ele contou que, durante o percurso, em subida, o veículo desligou. Ele tentou ligar e seguir viagem, mas o carro perdeu a tração e desceu de ré, ficando desgovernado.
Os ocupantes da carroceria pularam com o carro ainda em movimento, e a vítima acabou atropelada. O outro indivíduo não se feriu, e o que estava na cabine do veículo sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi levado ao hospital para atendimento médico. “O condutor do veículo foi encaminhado a 15ª Regional. Ele realizou o teste do etilômetro que teve como resultado 0,13mg/l, sendo feitas as medidas administrativas”, disse a PM.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 7h23. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante com o condutor do veículo, de 54 anos”, finalizou.

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